SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem agrediu um tio, atirou no irmão e em seguida se matou após um desentendimento familiar, na manhã desta quarta-feira (4), rua Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade, centro de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o tio e o irmão foram socorridos e levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro. O irmão não resistiu aos ferimentos. Não há informação sobre o estado de saúde do tio.

Já o autor dos disparos morreu no local, um apartamento. A polícia tenta indentificá-lo.

O crime, segundo informações preliminares divulgadas pela PM, se deu durante uma visita dos familiares. Os agentes ainda seguem no local dos fatos.

Tags:

SP