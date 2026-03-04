SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Dumont, 75, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (4) pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O mandado de prisão é resultado de um processo iniciado em 2022, quando Dumont foi denunciado por abusar de um menino de 11 anos em seu apartamento. Em setembro do mesmo ano, ele foi preso por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças.

Com mais de 40 anos de carreira, Dumont atuou em filmes, novelas e séries. Na TV Globo, participou de folhetins como "Terra Nostra" e "Pantanal", de 1990, no qual deu vida a Gil Marruá, pai de Juma. Ele também atuou em "A História de Ana Raio e Zé Trovão", "Lampião e Maria Bonita" e "América".

No cinema, atuou em filmes como "Abril Despedaçado", de Walter Salles, e "Lúcio Flávio?O Passageiro da Agonia" de Hector Babenco. Chegou a receber o prêmio de melhor ator nos festivais de Gramado e Brasília por sua performance em "O Homem que Virou Suco".

