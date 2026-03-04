SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O layout externo do eixo norte do Trem Intercidades, projeto da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ligar São Paulo a Campinas através de um serviço expresso, já está definido.

O conceito, segundo o governo estadual, se volta a uma estética tecnológica e é alinhado às cores da marca da concessionária, a TIC Trens.

O projeto do trem prevê ligar a capital paulista à cidade do interior de São Paulo em 64 minutos, em velocidade que chega a até 140 km/h.

A ideia para o layout é adotar uma abordagem minimalista, com linhas retas e cortes precisos, para reforçar "a percepção de velocidade, fluidez e futurismo" de acordo com a gestão Tarcísio.

"O resultado é uma identidade visual contemporânea, que diferencia o Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte na paisagem ferroviária e dialoga com a proposta de modernização do transporte sobre trilhos em São Paulo", afirma o Palácio dos Bandeirantes.

O início das obras do eixo norte do Trem Intercidades está previsto já para este semestre. Ele só deve entrar em funcionamento, porém, em 2031.

A concessionária à frente do serviço é também responsável pela implementação do chamado Trem Intermetropolitano, que ligará Jundiaí a Campinas com paradas em Valinhos, Vinhedo e Louveira.