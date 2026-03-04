O dado alarmante é do relatório Disrupting Harm in Brazil: Enfrentando a violência sexual contra crianças facilitada pela tecnologia, lançado nesta quarta-feira (4) pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (Unicef), em parceria com a organização internacional ECPAT e a Interpol, e financiado pela Safe Online.

A pesquisa questionou famílias de todo o Brasil a respeito de experiências de abuso e exploração sexual facilitados por tecnologias digitais. Isso compreende diversas situações em que os meios digitais são usados para aliciar, extorquir, produzir, armazenar ou disseminar material de abuso, ocorridas totalmente no ambiente virtual, ou de forma presencial, combinada com o uso da internet.

Em 66% dos relatos, a violência ocorreu apenas em meios digitais, principalmente via redes sociais, aplicativos de mensagens ou plataformas de jogos online. O Instagram e o WhatsApp aparecem como as ferramentas mais utilizadas pelos abusadores para abordar as vítimas. A especialista em Proteção Contra as Violências do Unicef no Brasil, Luiza Teixeira, explicou o percurso mais comum desses casos.

Muitas vezes, agressores buscam as vítimas em plataformas que permitem perfis abertos ou públicos. Depois de fazer contato, criar conexão com a vítima e estabelecer uma relação de confiança."

Depois de conseguir a relação de confiança, os agressores acabam migrando para plataformas de conversa fechadas, onde conseguem ter mais segurança para realizar o abuso ou exploração.

A violência mais recorrente, relatada por 14% dos entrevistados, foi a exposição a conteúdo sexual não solicitado. De acordo com o relatório, essa é uma estratégia usada pelos abusadores para gradualmente habituar a vítima a conteúdo sexual, e facilitar o escalonamento dos abusos. Além disso:

9% dos adolescentes receberam pedidos para compartilhar imagens de suas partes íntimas.

5% receberam ofertas de dinheiro ou presentes em troca de imagens íntimas

4% sofreram ameaças de divulgação de conteúdos íntimo

4% receberam propostas de conversas de cunho sexual

3% tiveram imagens íntimas compartilhadas sem consentimento

3% receberam ofertas de dinheiro ou presentes em troca de encontros sexuais

3% tiveram imagens manipuladas com uso de inteligência artificial para a criação de conteúdo sexual falso

2% foram ameaçados ou chantageados para realizar atos sexuais

A pesquisa também identificou que em quase metade dos casos (49%), a violência foi cometida por alguém conhecido da vítima, principalmente amigos, membros da família e namorados ou pretendentes. Considerando apenas esses casos, 52% das vítimas receberam o primeiro contato do agressor por meio online, mas 27% foram abordadas antes na escola e 11% em suas próprias casas.

O levantamento também mostra que um terço dos adolescentes que sofreram alguma violência não contaram sobre o ocorrido para ninguém, principalmente por não saberem onde buscar ajuda ou a quem poderiam recorrer. As outras principais razões apontadas para o silêncio foram os sentimentos de constrangimento e vergonha, e o receio de não serem credibilizadas, além do medo diante das ameaças feitas pelo agressor.

Para Luiza Teixeira, esses dados reforçam que o acolhimento constante é essencial nessa fase da vida.

A gente vê aí a sensação de que se ela contar, ninguém vai acreditar, ninguém vai dar importância. E estamos falando de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que quando deparadas com esse tipo de violência sofrem um impacto muito profundo.

A falta de informação também aparece nos relatos: 15% das vítimas disseram desconhecer que essas situações configuram crime e 12% achavam que o ocorrido não foi grave o suficiente para ser denunciada, o que para a especialista do Unicef mostram a naturalização e a banalização da violência online.

Por outro lado, entre aqueles que contaram sobre a violência, a maior parte (24%) preferiu recorrer a um amigo e apenas 12% procurou a mãe ou outra mulher que ocupa função de cuidadora e 9% revelaram ao pai, ou algum homem em papel semelhante.

Se as crianças sofrem esse tipo de violência e não comunicam, fica muito difícil ter uma visão real da incidência desse tipo de caso no país, buscar apoio para as vítimas e responsabilizar os agressores.

Segundo Luiza Teixeira, a prevenção e a resposta para esse tipo de violência dependem das crianças conversarem, contarem, e das famílias também acolherem essas vítimas, afirmou a especialista em Proteção Contra as Violências do Unicef no Brasil

A pesquisa mostrou ainda como os adolescentes estão vulneráveis na rede. O acesso aos meios digitais é praticamente universal entre os entrevistados e 45% podem utilizar a Internet sempre, enquanto 12% são restringidos pelos pais e 14% pelos professores. Com esse uso intenso, 37% dos adolescentes acabaram sendo expostos a conteúdo sexual de forma acidental, principalmente em posts nas redes sociais e propagandas.

O relatório também elaborou orientações para os diversos entes que podem contribuir para a proteção das crianças e adolescentes.

Governo e Sistema de Justiça

Fortalecer e investir mais no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Padronizar protocolos de atendimento centrados na criança e no adolescente em todo o país

Atualizar as leis de proteção à infância e adolescência diante dos desafios das tecnologias emergentes

Enfrentar vulnerabilidades que aumentam o risco de abuso e exploração sexual

Famílias e Cuidadores

Oferecer informação, orientação e serviços especializados de apoio

Promover ambientes familiares baseados no diálogo, na confiança e na escuta ativa

Fortalecer a educação sobre consentimento, autonomia corporal e relacionamentos saudáveis

Escolas e Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos

Integrar a educação sobre consentimento e proteção digital no ambiente escolar

Capacitar profissionais para prevenir, identificar e responder a casos de abuso e exploração sexual

Setor de Tecnologia e Plataformas Digitais

Fortalecer a cooperação entre empresas de tecnologia para prevenção e resposta à violência

Implementar salvaguardas eficazes nas plataformas digitais

Sociedade em geral

Ampliar a divulgação de canais de denúncia acessíveis, seguros e acolhedores

Promover uma cultura de proteção e responsabilidade coletiva

