CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a empresa Vita BE Cosméticos de comercializar o produto melatonina sublingual em gotas sabor maracujá.

A agência determinou o recolhimento e suspendeu vendas, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto. A medida foi publicada na última segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

Procurada na manhã desta quarta (4) por meio do seu número de atendimento no WhatsApp, a Vita BE Cosméticos não respondeu até a publicação deste texto.

A Anvisa afirma que o produto usa ingrediente que não teve a segurança avaliada para uso sublingual. A agência diz ainda que a marca fazia propaganda irregular, prometendo regulação do sono e prevenção de insônia, promessas sem respaldo científico.

Produzida naturalmente pelo corpo, a melatonina tem como função sincronizar e regular o ritmo biológico de sono.