BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 27 anos foi baleada durante o cortejo do corpo da mãe dela em frente a uma igreja em Baependi, município do sul de Minas, na última sexta-feira (27).

A vítima foi identificada como Amanda de Almeida Arantes, 27. Ela mora no Rio de Janeiro e estava na cidade mineira de 18 mil habitantes para acompanhar o velório da mãe. A polícia diz ter prendido um dos suspeitos.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi atingida por um dos homens que estavam em uma moto no momento do cortejo.

O registro policial indica que ela foi baleada na coxa e na região da coluna ?ferimento que a teria impossibilitado de relatar detalhes do ataque, de acordo com a PM.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Lourenço e depois transferida para o Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha.

A Secretaria Estadual de Saúde, que gere a unidade, disse que não informa o quadro de saúde dos pacientes, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Polícia Civil disse que pediu a prisão temporária de um dos suspeitos, de 30 anos, para o esclarecimento dos fatos. O nome dele não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa. A corporação instaurou inquérito para apurar a motivação e as circunstâncias do crime.

O homem foi detido no sábado, após a Polícia Militar ter recebido uma denúncia sobre a localização da moto que teria sido usada no crime, na zona rural de Baependi. No local, também foram encontrados um casaco preto, semelhante ao usado pelo atirador, e dois capacetes, segundo a PM.

Os militares afirmaram que abordaram um suspeito que teria sido visto utilizando a moto nas últimas semanas. Eles relataram ter dado voz de prisão ao homem após ele ter apresentado versões divergentes sobre o dia do crime.