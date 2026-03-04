SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mais dois acusados pelo estupro de uma adolescente de 17 anos em um apartamento de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se apresentaram e foram presos pela polícia nesta quarta-feira (4). Vitor Hugo Simonin, 18, chegou pela manhã no 12º DP (Copacabana) e Bruno Felipe dos Santos Alegretti, 18, se entregou no 54º DP (Belford Roxo) no início da tarde.

Com isso, os quatro acusados que eram procurados no caso estão presos. Nesta terça-feira, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho já tinham se entregado à polícia. Há ainda um adolescente de 17 anos apontado como responsável por atrair a vítima ao local do crime. Ele foi indiciado pela polícia e seu caso tramita seguindo as previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil informou ter instaurado dois novos inquéritos para apurar denúncias de supostas vítimas que relataram outros crimes vinculados aos envolvidos.

Simonin é filho do agora ex-subsecretário da gestão Cláudio Castro (PL) José Simonin, exonerado na terça (3) da pasta de Governança, Compliance e Gestão Administrativa em meio à repercussão do caso. Ele chegou à delegacia por volta das 11h, andando e acompanhado de advogado. O acusado vestia camiseta escura e boné preto.

O advogado Ângelo Máximo, que representa Vitor, afirmou que seu cliente não teve participação no crime e é inocente. Segundo o advogado, o rapaz não tem como negar a "presença dele no apartamento, isso é fato". "Mas ele diz que não participou do crime, ele nega. A única coisa que ele me disse foi: 'Doutor, não participei de nada'."

O advogado afirmou que constituiu defesa de Vitor Hugo na terça-feira e não conversou com o cliente sobre detalhes do crime. Em entrevista na porta da delegacia, o defensor afirmou que "pode ter havido consentimento" no caso, apesar de a vítima ter relatado o oposto em depoimento. A defesa de Bruno não foi localizada pela reportagem.

O estupro teria ocorrido na noite de 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança registraram a entrada, por volta das 19h, e a saída dos suspeitos e da vítima, após 20h.

A adolescente de 17 anos relatou o episódio a amigos e familiares uma hora depois do ocorrido e compareceu à delegacia ainda naquela noite.

O delegado declarou nesta semana que ele e suas equipes chegaram a comparecer ao apartamento, que estava vazio.

"Este apartamento, que é da família do Vitor Hugo, é alugado por aplicativo. Como não conseguimos prendê-los em flagrante, fizemos a investigação. Ela [a vítima] foi encaminhada para exame de corpo de delito e foi muito importante porque o exame pericial foi totalmente compatível com o relato dela", afirmou o delegado Ângelo Lages, do 12º DP.

O exame de corpo de delito identificou lesões relacionadas à violência física, como ferimentos na área genital, sangue no canal vaginal e hematomas nas costas e nos glúteos. Ao sair do apartamento, a adolescente disse que um dos jovens pediu a ela que levasse uma amiga da próxima vez.

A mãe da vítima declarou à TV Globo que a filha "se sentia muito culpada e queria desistir da vida por vergonha". A garota, segundo ela, "achava que por onde ela passasse todo mundo iria apontar para ela como estuprada".

Vitor Hugo é ainda investigado em um outro suposto estupro, denunciado pela mãe de uma adolescente na terça-feira (3).

PASSO A PASSO DO CRIME

Segundo relato da vítima e das câmeras de segurança

Por WhatsApp, o ex-namorado pergunta se a vítima estava em Copacabana e a chama para encontrá-lo

Às 19h24, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho chegam ao apartamento onde o crime teria ocorrido

Um minuto depois, a vítima e o ex-namorado chegam. No elevador, o menor diz que amigos estavam no local e que gostaria de fazer algo diferente, e ela diz ter recusado a ideia

No quarto, segundo a vítima, ela e o ex-namorado iniciam uma relação consensual

Os outros rapazes entram no quarto

Vítima afirma que foi impedida de sair e forçada a praticar sexo com todos. Ela também relata que recebeu socos e tapas e que o ex-namorado a chutou no abdômen

Às 20h25, o ex sai do apartamento com a vítima e depois retorna sozinho

Às 20h42, os cinco jovens deixam o apartamento

Ao voltar para casa, ela procura a família e vai à delegacia

O exame de corpo de delito confirmou a existência de vestígios de conjunção carnal recente, atos libidinosos e violência real. Foram encontradas lesões nas regiões genital, glútea e dorsal

Fonte: relato da vítima; horários constam nos vídeos das câmeras de segurança