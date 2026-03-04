SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Jonas Spritzer Amar Jaimovick, considerado um dos principais operadores de esquema de pirâmides do país. A prisão ocorreu na manhã de hoje no centro da capital fluminense.

Suspeito teria causado prejuízo de até R$ 170 milhões a 3.200 investidores. Ele era dono da JJ Invest, empresa que se apresentava como gestora de investimentos.

Gestora prometia aos clientes retornos mensais altos. Os valores de ganhos prometidos giravam entre 10% e 15%, com "risco zero", usando operações de day trade, segundo a investigação.

Prática configura esquema de pirâmide financeira. Isso ocorre quando se paga investidores antigos utilizando o dinheiro de novos participantes.

Grupo de 11 investidores diz ter perdido R$ 1,5 milhão. A empresa exigia uma aplicação mínima de R$ 10 mil, segundo apurou a TV Globo. Ela funcionava em um endereço em Copacabana, zona sul do Rio.

"Você vem desde os 16 anos com boa reserva de dinheiro, com projeto de vida, com sonhos, com várias coisas que você tenta fazer para sempre dar um bem melhor para a sua família. E aí acontece um negócio desses. Você se sente sem forças, roubado...", disse Felipe Costa, produtor de eventos e investidor, em entrevista à TV Globo.

Empresa suspeita ganhou visibilidade no futebol e com celebridades. Entre 2018 e 2019, a JJ Invest patrocinou clubes grandes do Rio e associou a sua marca a pessoas famosas, o que ajudou a atrair mais investidores.

Investigações também apontaram para histórico criminal do empresário. Na lista, crimes financeiros, estelionato e organização criminosa, além de mandado de prisão federal em aberto.