RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O delegado titular da 12ª DP (Copacabana), Ângelo Lages, afirmou nesta quarta-feira (4) que deseja ouvir a direção do colégio Pedro 2º, da unidade Humaitá, onde estudava parte dos suspeitos do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos ocorrido na zona sul do Rio de Janeiro.

O Pedro 2º é federal e é o colégio e tem o ensino secundário (atual ensino médio) mais antigo do país. Vitor Hugo Oliveira Simonin e o adolescente de 17 anos também envolvido no caso estudavam na escola e foram expulsos.

A Justiça não determinou a apreensão do adolescente. Vitor Hugo se entregou nesta quarta e a defesa, representada pelo advogado Ângelo Máximo, disse que ele não participou do estupro, apesar de estar presente no local.

João Gabriel Xavier Bertho, preso na terça (3), também tem participação negada pelo advogado Rafael de Piro. Mattheus Veríssimo Zoel Martins e Bruno Felipe Santos Allegretti também estão presos e não tiveram as defesas localizadas.

O caso de estupro de uma adolescente de 17 anos já teve o inquérito concluído. Ainda assim, diante da abertura de inquéritos para apurar supostos novos casos, o delegado pretende ouvir representantes do Pedro 2º.

Um suposto novo caso registrado em delegacia na terça teria acontecido em uma festa de alunos do colégio.

O Pedro 2º já havia aberto sindicâncias para apurar a conduta dos alunos agora acusados de estupro coletivo. Havia também relatos de rixa e brigas que os envolviam. O colégio afirmou que "providências internas cabíveis já foram instauradas".

"Por envolver menores de idade, as ações tramitam sob estrito sigilo, não sendo permitida a divulgação de informações sobre os indivíduos. Todo o suporte necessário está sendo prestado com a devida cautela, visando à proteção integral da vítima", disse a instituição, em nota.

"Casos como estes evidenciam que a violência de gênero possui um caráter estrutural, perpassando toda a sociedade e interpelando o cotidiano escolar. O colégio Pedro 2º dispõe de protocolos administrativos e institucionais, bem como de princípios político-pedagógicos que promovem o respeito, a igualdade de gênero e a cultura da não violência."

Relatos que circulam na rede social indicam que o adolescente tem feito perseguições a familiares de vítimas. O delegado Ângelos Lages afirmou que pretende apurar a suspeita de perseguição.

"Vou fazer contato com a mãe dessa vítima no sentido de que ela venha aqui para que traga o que realmente aconteceu. Isso pode trazer consequências graves para este adolescente."