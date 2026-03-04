SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vendedor ambulante foi preso em flagrante após vender dois potes de açaí por R$ 700 no Rio de Janeiro.

Guardas municipais prenderam o ambulante de 29 anos após ele aplicar um golpe do Pix contra duas turistas argentinas. O caso aconteceu na Praia do Arpoador, na zona sul da capital fluminense.

As mulheres argentinas haviam acertado em pagar R$ 70 por dois potes de açaí -contudo, acabaram pagando dez vezes mais. Ele pegou o celular das vítimas e digitou sete mil reais como pagamento pelo produto. O aplicativo recusou a transferência, e ele então passou R$ 700, segundo a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Após notarem o golpe, as mulheres acionaram os guardas. O homem tentou fugir, mas foi interceptado com uma pistola de eletrochoque da guarda.

O caso foi registrado como estelionato. A Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) disse que o homem foi ouvido e autuado em flagrante. O caso seguiu para a Justiça.

Não é a primeira vez que a guarda identifica ação semelhante. Em fevereiro, outro grupo de guardas deteve um ambulante que cobrou R$ 2.400 por duas latas de cerveja de duas turistas da Dinamarca durante um jogo no Maracanã.