SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta quarta-feira (4) duas toneladas de haxixe em uma casa no Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. A droga foi avaliada em R$ 100 milhões e, de acordo com a corporação, era voltada a consumidores de alto poder aquisitivo.

O imóvel era usado como depósito, o que, segundo os policiais, indica a existência de uma estrutura logística voltada à guarda e distribuição de grande quantidade de entorpecentes para abastecer o tráfico na cidade.

A apreensão foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital. Eles participavam de uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre armamentos que seriam mantidos de forma irregular por um homem, monitorado em uma investigação.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a apreensão representa um golpe no narcotráfico na capital fluminense e causa impacto nas finanças do crime organizado.

Quatro pessoas que estavam na casa foram detidas para prestar depoimento ?um casal de cerca de 50 anos, o filho deles e um sobrinho.

A operação policial continua em busca de armas de fogo, munições, dispositivos eletrônicos e outros elementos que contribuam para a identificação dos responsáveis pelo armazenamento e circulação do haxixe.