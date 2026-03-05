SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nesta quarta-feira (4), o ar seco deve predominar nesta quinta (5) na região metropolitana de São Paulo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o amanhecer será ameno, mas o sol brilha forte ao longo da manhã, o que vai facilitar a rápida elevação da temperatura.

Com esse cenário, os termômetros devem marcar a mínima de 17°C de manhã e a máxima de 29°C no meio da tarde, quando existe a possibilidade de chuva fraca, em pancadas isoladas, o que não deve provocar problemas para a população.

Nesta quarta, a estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou a máxima de 28,1°C às 14h e a mínima de 16,4°C às 6h.

De acordo com a Climatempo, há previsão de chuva de moderada a forte intensidade no extremo nordeste, leste e litoral norte paulista, o que demanda cuidado com alagamentos e quedas de galhos de árvores.

A meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, destaca que a manhã será de tempo firme na maior parte da região Sudeste. No entanto, há possibilidade de chuva fraca e isolada no nordeste, interior, oeste e região central de Minas Gerais. Entre o fim da manhã e a tarde, as pancadas se intensificam com chuva moderada a forte e trovoadas no norte, oeste, leste, nordeste, Triângulo, sul e zona da mata mineira.

Além disso, em grande parte do Espírito Santo, além do interior, serra e sul do Rio de Janeiro, a chuva também ocorre com moderada a forte intensidade. Há alerta para temporais no extremo norte de Minas e do Espírito Santo e em áreas da zona da mata mineira na divisa com o interior fluminense.

"Nas demais áreas de Minas, grande parte do Rio de Janeiro, São Paulo e sul capixaba, o tempo segue mais firme. O calor aumenta ao longo do dia. A umidade relativa do ar entra em atenção no oeste e noroeste paulista, podendo ficar abaixo dos 30%, e no interior do estado os índices podem cair abaixo dos 20%, com rajadas entre 40 e 50 km/h", diz Caetano.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana. Por isso, é preciso cuidado especialmente com crianças e idosos, além de pessoas com doenças respiratórias.

Nas regiões Norte, Nordeste e parte de Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de chuva forte nesta quinta. Tanto que o Inmet emitiu alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas em todas essas regiões, com possibilidade de pancadas mais fortes de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h, e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.