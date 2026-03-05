SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de março marca o início do calendário de feiras educacionais voltadas para estudantes interessados em estudar no exterior. Os eventos reúnem representantes de instituições internacionais, que apresentam detalhes sobre a rotina acadêmica, processos de admissão, obtenção de visto e custos de vida.
As feiras, realizadas em diferentes capitais, atraem principalmente jovens que planejam fazer a graduação fora do país. A proposta dos eventos é oferecer informações práticas a quem pretende iniciar os estudos em outro país e esclarecer as dúvidas dos estudantes sobre os desafios de morar fora.
Para Vinícius de Paula, diretor do Colégio Liceu Pasteur Start Anglo Trilingual School, além de orientar, os eventos também têm um papel de aproximação entre os estudantes brasileiros e as instituições.
"As informações são fundamentais para as decisões dos alunos que pretendem estudar em universidades dentro e fora do Brasil. Além disso, o momento de encantamento que ocorre nesses eventos colabora para o engajamento nessa jornada", afirma De Paula.
Priscilla Gomes, diretora de eventos do Salão do Estudante, afirma que a principal vantagem das feiras é concentrar, em um só lugar, todas as informações necessárias para os pais e estudantes. "O estudante conversa pessoalmente com os representantes e, em muitos casos, também com ex-alunos que já viveram essa experiência e podem compartilhar suas vivências."
"Pais e filhos vão juntos ao evento. Os responsáveis buscam segurança e querem entender quem dará suporte ao estudante no exterior, e é muito bacana exatamente por isso. O Salão reúne essas instituições e seus representantes, que vêm ao Brasil justamente para esse diálogo direto. É o caminho completo", afirma Priscilla.
Para orientar os interessados, a Folha reuniu informações sobre algumas das principais feiras programadas para os próximos meses. Confira a lista a seguir:
*
CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE:
SALÃO DO ESTUDANTE
Com duas edições ao ano, o Salão do Estudante é uma das maiores feiras de educação sobre o tema na América Latina. A próxima edição reunirá instituições de 14 países (Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e República Dominicana).
Entre os participantes confirmados estão entidades governamentais ligadas à promoção do ensino nos respectivos países, como a USA Education, DAAS, Campus France e outros, que oferecem orientação sobre processos de candidatura, bolsas de estudo e vistos acadêmicos.
A participação no evento é gratuita. As inscrições devem ser feitas no site do evento, onde também está disponível a lista completa de expositores participantes ?neste link.
O Salão do Estudante passará pelas seguintes cidades nas datas abaixo:
São Paulo
Datas: 21 e 22 de março
Horários: a partir das 14h até 18h
Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Bela Vista
Local: Centro de Convenções Frei Caneca
Rio de Janeiro - Leblon
Data: 24 de março
Horários: a partir das 15h até 18h30
Endereço: Av. Niemeyer, 121 - Leblon
Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Rio de Janeiro - Barra da Tijuca
Data: 25 de março
Horários: a partir das 15h até 18h30
Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca
Local: Hotel Windsor Barra
Brasília
Data: 27 de março
Horários: a partir das 14h até 17h30
Endereço: SHS Qd 06, SHS, 01 - Conjunto A - Asa Sul
Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21
Salvador
Data: 29 de março
Horários: a partir das 14h até 17h30
Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara
Local: Fiesta Convention Center
Maceió
Data: 31 de março
Horários: a partir das 14h até 17h30
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546 - Lagoa da Anta
Local: Hotel Ritz Lagoa da Anta
Recife
Data: 1º de abril
Horários: a partir das 15h até 18h30
Endereço: Rua Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem
Local: Mar Hotel Conventions
CI FEIRA INTERCÂMBIO EXPERIENCE
A CI, empresa especializada em programas de intercâmbio, realiza a partir do próximo sábado (7) a Feira Intercâmbio Experience.
O evento vai reunir instituições internacionais e consultores especializados em diferentes modalidades de estudo no exterior, como cursos de idiomas, graduação, pós-graduação, programas de trabalho e estudo e outros. Além dos expositores, a feira também terá uma programação de palestras.
De acordo com a empresa, estarão presentes representantes de instituições do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, Emirados Árabes Unidos e outros.
A entrada no evento é gratuita. Para participar, as inscrições devem ser feitas no site da feira, onde também está disponível a lista completa de palestras disponíveis.
A CI Feira Intercâmbio Experience passará pelas seguintes cidades nas datas abaixo:
São Paulo
Data: 7 de março
Horários: a partir das 10h até 17h
Endereço: Alameda Santos 1437 - Cerqueira César
Local: Hotel Tivoli Mofarrej
Online
Data: 7 de março
Horários: a partir das 10h30 até 17h
Local de transmissão: Canal da CI no YouTube
São José dos Campos - SP
Data: 10 de março
Horários: a partir das 16h até 22h
Endereço: Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas
Local: Hotel Golden Tulip
Campinas - SP
Data: 12 de março
Horários: a partir das 16h até 22h
Endereço: Av. José de Sousa Campos, 425 - Nova Campinas
Local: Vitória Hotel Concept
Salvador
Data: 14 de março
Horários: a partir das 10h até 15h
Endereço: R. Dr. José Peroba, 244 - Sala 01 - STIEP
Local: Quality Hotel & Suites São Salvador
FEIRA EDUCATIONUSA
A feira EducationUSA, evento organizado pelo centro de orientação ligado ao Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, será realizada em seis capitais do país neste mês.
O evento é voltado aos estudantes que buscam estudar em universidades e instituições americanas. Entre as modalidades disponíveis, estão programas de graduação, mestrado, doutorado, cursos de inglês e cursos de curta duração.
De acordo com a organização do evento, a feira terá representantes e diretores de admissão de universidades e community colleges, que são faculdades públicas que oferecem cursos de dois anos de duração.
A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site do EducationUSA. Na página da feira, os interessados podem ter acesso à lista completa de instituições participantes. Veja a seguir as cidades e as datas do evento:
Rio de Janeiro
Data: 19 de março
Horários: a partir das 17h até 20h
Endereço: Av. Atlântica, 2600 - Copacabana
Local: Hotel JW Marriott Rio de Janeiro
Recife
Data: 21 de março
Horários: a partir das 15h até 18h
Endereço: R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem
Local: Mar Hotel Conventions
Fortaleza
Data: 23 de março
Horários: a partir das 17h até 20h
Endereço: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe
Local: Hotel Gran Marquise
Goiânia
Data: 25 de março
Horários: a partir das 17h até 20h
Endereço: R. T-51, 3 - St. Marista
Local: Transamerica Collection Goiânia
Porto Alegre
Data: 28 de março
Horários: a partir das 15h até 18h
Endereço: R. Olávo Barreto Viana, 18 - Moinhos de Vento
Local: Hilton Porto Alegre
São Paulo
Data: 31 de março
Horários: a partir das 17h até 20h
Endereço: Alameda Santos, 1123 - Jardim Paulista
Local: Hotel InterContinental São Paulo by IHG