SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de março marca o início do calendário de feiras educacionais voltadas para estudantes interessados em estudar no exterior. Os eventos reúnem representantes de instituições internacionais, que apresentam detalhes sobre a rotina acadêmica, processos de admissão, obtenção de visto e custos de vida.

As feiras, realizadas em diferentes capitais, atraem principalmente jovens que planejam fazer a graduação fora do país. A proposta dos eventos é oferecer informações práticas a quem pretende iniciar os estudos em outro país e esclarecer as dúvidas dos estudantes sobre os desafios de morar fora.

Para Vinícius de Paula, diretor do Colégio Liceu Pasteur Start Anglo Trilingual School, além de orientar, os eventos também têm um papel de aproximação entre os estudantes brasileiros e as instituições.

"As informações são fundamentais para as decisões dos alunos que pretendem estudar em universidades dentro e fora do Brasil. Além disso, o momento de encantamento que ocorre nesses eventos colabora para o engajamento nessa jornada", afirma De Paula.

Priscilla Gomes, diretora de eventos do Salão do Estudante, afirma que a principal vantagem das feiras é concentrar, em um só lugar, todas as informações necessárias para os pais e estudantes. "O estudante conversa pessoalmente com os representantes e, em muitos casos, também com ex-alunos que já viveram essa experiência e podem compartilhar suas vivências."

"Pais e filhos vão juntos ao evento. Os responsáveis buscam segurança e querem entender quem dará suporte ao estudante no exterior, e é muito bacana exatamente por isso. O Salão reúne essas instituições e seus representantes, que vêm ao Brasil justamente para esse diálogo direto. É o caminho completo", afirma Priscilla.

Para orientar os interessados, a Folha reuniu informações sobre algumas das principais feiras programadas para os próximos meses. Confira a lista a seguir:

CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE:

SALÃO DO ESTUDANTE

Com duas edições ao ano, o Salão do Estudante é uma das maiores feiras de educação sobre o tema na América Latina. A próxima edição reunirá instituições de 14 países (Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e República Dominicana).

Entre os participantes confirmados estão entidades governamentais ligadas à promoção do ensino nos respectivos países, como a USA Education, DAAS, Campus France e outros, que oferecem orientação sobre processos de candidatura, bolsas de estudo e vistos acadêmicos.

A participação no evento é gratuita. As inscrições devem ser feitas no site do evento, onde também está disponível a lista completa de expositores participantes ?neste link.

O Salão do Estudante passará pelas seguintes cidades nas datas abaixo:

São Paulo

Datas: 21 e 22 de março

Horários: a partir das 14h até 18h

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Bela Vista

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Rio de Janeiro - Leblon

Data: 24 de março

Horários: a partir das 15h até 18h30

Endereço: Av. Niemeyer, 121 - Leblon

Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Data: 25 de março

Horários: a partir das 15h até 18h30

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca

Local: Hotel Windsor Barra

Brasília

Data: 27 de março

Horários: a partir das 14h até 17h30

Endereço: SHS Qd 06, SHS, 01 - Conjunto A - Asa Sul

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Salvador

Data: 29 de março

Horários: a partir das 14h até 17h30

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara

Local: Fiesta Convention Center

Maceió

Data: 31 de março

Horários: a partir das 14h até 17h30

Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546 - Lagoa da Anta

Local: Hotel Ritz Lagoa da Anta

Recife

Data: 1º de abril

Horários: a partir das 15h até 18h30

Endereço: Rua Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem

Local: Mar Hotel Conventions

CI FEIRA INTERCÂMBIO EXPERIENCE

A CI, empresa especializada em programas de intercâmbio, realiza a partir do próximo sábado (7) a Feira Intercâmbio Experience.

O evento vai reunir instituições internacionais e consultores especializados em diferentes modalidades de estudo no exterior, como cursos de idiomas, graduação, pós-graduação, programas de trabalho e estudo e outros. Além dos expositores, a feira também terá uma programação de palestras.

De acordo com a empresa, estarão presentes representantes de instituições do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, Emirados Árabes Unidos e outros.

A entrada no evento é gratuita. Para participar, as inscrições devem ser feitas no site da feira, onde também está disponível a lista completa de palestras disponíveis.

A CI Feira Intercâmbio Experience passará pelas seguintes cidades nas datas abaixo:

São Paulo

Data: 7 de março

Horários: a partir das 10h até 17h

Endereço: Alameda Santos 1437 - Cerqueira César

Local: Hotel Tivoli Mofarrej

Online

Data: 7 de março

Horários: a partir das 10h30 até 17h

Local de transmissão: Canal da CI no YouTube

São José dos Campos - SP

Data: 10 de março

Horários: a partir das 16h até 22h

Endereço: Av. São João, 2200 - Jardim das Colinas

Local: Hotel Golden Tulip

Campinas - SP

Data: 12 de março

Horários: a partir das 16h até 22h

Endereço: Av. José de Sousa Campos, 425 - Nova Campinas

Local: Vitória Hotel Concept

Salvador

Data: 14 de março

Horários: a partir das 10h até 15h

Endereço: R. Dr. José Peroba, 244 - Sala 01 - STIEP

Local: Quality Hotel & Suites São Salvador

FEIRA EDUCATIONUSA

A feira EducationUSA, evento organizado pelo centro de orientação ligado ao Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, será realizada em seis capitais do país neste mês.

O evento é voltado aos estudantes que buscam estudar em universidades e instituições americanas. Entre as modalidades disponíveis, estão programas de graduação, mestrado, doutorado, cursos de inglês e cursos de curta duração.

De acordo com a organização do evento, a feira terá representantes e diretores de admissão de universidades e community colleges, que são faculdades públicas que oferecem cursos de dois anos de duração.

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site do EducationUSA. Na página da feira, os interessados podem ter acesso à lista completa de instituições participantes. Veja a seguir as cidades e as datas do evento:

Rio de Janeiro

Data: 19 de março

Horários: a partir das 17h até 20h

Endereço: Av. Atlântica, 2600 - Copacabana

Local: Hotel JW Marriott Rio de Janeiro

Recife

Data: 21 de março

Horários: a partir das 15h até 18h

Endereço: R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem

Local: Mar Hotel Conventions

Fortaleza

Data: 23 de março

Horários: a partir das 17h até 20h

Endereço: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe

Local: Hotel Gran Marquise

Goiânia

Data: 25 de março

Horários: a partir das 17h até 20h

Endereço: R. T-51, 3 - St. Marista

Local: Transamerica Collection Goiânia

Porto Alegre

Data: 28 de março

Horários: a partir das 15h até 18h

Endereço: R. Olávo Barreto Viana, 18 - Moinhos de Vento

Local: Hilton Porto Alegre

São Paulo

Data: 31 de março

Horários: a partir das 17h até 20h

Endereço: Alameda Santos, 1123 - Jardim Paulista

Local: Hotel InterContinental São Paulo by IHG