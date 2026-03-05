SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu em flagrante na última terça-feira (3) um homem que invadiu área restrita do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Ele foi detido no pátio funcional da aviação executiva e apresentou informações contraditórias quando foi abordado, declarou a PF. Disse primeiro que realizaria manutenção em uma das aeronaves e declarou depois que havia acessado o aeroporto a partir de uma área que está em obras.

Com ele foram apreendidos um alicate, uma faca, ferramenta para abrir fechaduras e uma corda improvisada.

Imagens de câmeras de segurança, segundo a corporação, mostraram que o homem entrou no local por meio de um setor desativado após cortar duas cercas desse setor.

Há indícios, segundo a corporação, de que o suspeito tenha acessado áreas restritas do terminal, como espaços próximos às pistas e vias internas de serviço.

O rapaz estava proibido de se aproximar de aeroportos desde o mês passado, quando foi preso em Caxambu (MG) por furto e por destruição de um helicóptero. Acabou solto mediante o cumprimento de medidas restritivas. Ele também precisava usar tornozeleira eletrônica.

A PF diz que o episódio em Congonhas caracteriza o descumprimento das medidas e pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

