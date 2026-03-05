) apresenta, ao longo do mês de março, programação especial dedicada ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8). A iniciativa reúne conteúdos nos veículos públicos e governamentais com foco na valorização das mulheres e na ampliação do debate sobre direitos, representatividade e paridade de oportunidades.

A seleção temática inclui reportagens, entrevistas, cultura, séries especiais e conteúdos multiplataforma que destacam trajetórias inspiradoras, políticas públicas voltadas às mulheres, desafios históricos e avanços sociais. A proposta é oferecer informação qualificada e ampliar a visibilidade de pautas relacionadas aos desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade.

TV Brasil

Na quinta-feira (5), no programa Sem Censura, a apresentadora Cissa Guimarães recebe ao vivo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, para uma conversa sobre as ações prioritárias da pasta em 2026 e temas como o enfrentamento à violência contra as mulheres.

A edição conta ainda com a presença da cantora, compositora e percussionista pernambucana Negadeza, que mantém viva a tradição do Coco, que é música, dança, ritmo, mas também memória, resistência e comunidade. Cissa também conversa com Tatiana Sampaio, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) e que está à frente dos estudos com a polilaminina, substância experimental que ganhou repercussão nacional como possível tratamento para lesão medular. A atração vai ao ar às 16h.

Também na TV Brasil, o programa Caminhos da Reportagem traz a edição A Nova Roupa do Machismo, com os reflexos do que acontece no ambiente digital para a vida fora das telas. A reportagem apura como memes, ameaças virtuais, dados vazados e deepfakes são usados como estratégias para transformar mulheres em alvos digitais: um reflexo do que também ocorre fora da internet. Na segunda-feira (9), às 23h.

Os telejornais Repórter Brasil Tarde (seg a sex, às 12h45) e Repórter Brasil (seg a sáb, às 19h) exibem, durante todo o mês de março, matérias e reportagens especiais em alusão ao Mês da Mulher, abordando temas relacionados a direitos, saúde, representatividade e enfrentamento à violência de gênero. Entre os destaques da cobertura estão conteúdos sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, educação como instrumento de prevenção à violência contra mulheres, a importância da paridade de gênero nos espaços de poder e decisão, além de uma abordagem sobre a perimenopausa e seus impactos. Também será veiculada entrevista com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Durante os intervalos dos jogos de futebol, a TV Brasil vai veicular uma campanha de conscientização e prevenção da violência contra mulheres e meninas. A iniciativa integra a estratégia Feminicídio Nunca Mais, coliderada pela NO MORE Foundation, organização global dedicada ao enfrentamento da violência doméstica e sexual, em parceria estratégica com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a EBC e o Consórcio Cristo Sustentável. Saiba mais.

A TV Brasil Internacional, canal da televisão pública brasileira para o exterior, exibe no mês uma série de cinco peças com mensagens importantes direcionadas a toda a sociedade sobre prevenção da violência de gênero, o fortalecimento das redes de proteção e a construção de uma cultura de respeito e equidade. Os programetes produzidos pela própria equipe da emissora são: Não é Destino. É Urgência. A Luta pela Vida, Um Pacto Pela Vida, Proteger é Agir! Rede que Salva Vidas, A Mudança Começa com os Homens e Mulheres que Abriram Caminho.



Rádio Nacional

Em março, a Rádio Nacional vai exibir programetes radiofônicos especiais em sua programação. As inserções vão ao ar ao longo da grade, reforçando o compromisso da emissora com a promoção da cidadania e a ampliação do debate público sobre questões de interesse social. O veículo também preparou uma série de atrações temáticas com entrevistas, edições exclusivas e conteúdos dedicados ao protagonismo feminino. Serão veiculadas ainda campanhas de orientação e prevenção ao câncer de colo do útero, como parte das ações em torno do Março Lilás. Confira a programação completa:

Segunda (2) a sexta-feira (6) Revista Rio apresenta programação dedicada ao Dia Internacional da Mulher durante toda a semana. Às 13h.

Sexta-feira (6) Alô Fronteira especial traz debate com autoridades e representantes de organizações sobre avanços e desafios nas áreas de segurança, saúde e enfrentamento à violência. Às 10h30 (horário de Brasília) na Rádio Nacional do Alto Solimões

Sexta-feira (6) Espaço Arte Especial: a atração tem a missão de divulgar a cultura brasiliense e brasileira. É aberta aos artistas e projetos que movimentam a cena cultural da capital federal. Às 12h30.

Sexta-feira (6) Dia Internacional da Mulher pauta os programas Tarde Nacional Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Às 15h.

Sexta-feira (6) É Tudo Brasil totalmente dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Às 17h.

Domingo (8) Momento Três com grandes nomes da música. Edição especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Às 11h e às 17h.

Domingo (8) Especial Natureza Viva Mulher com a reitora da Universidade de Brasília (UnB), professora doutora Rozana Reigota Naves. A edição marcará o lançamento do projeto Viva Maria na Academia, iniciativa que integra as comemorações pelos 45 anos do programa e propõe um diálogo entre comunicação pública, universidade e produção científica, tendo como eixo o tema A ciência e a evidência por trás da voz da mulher brasileira. Haverá presença da mais recente formanda que fez seu trabalho de conclusão de curso a partir de encontro presencial que teve com audiência do programa em Xinguarra (PA), Estreito (MA) e Goiânia (GO). Às 9h. Emissora: Rádio Nacional da Amazônia

Domingo (8) - O programa Alma Blues, às 21h, será especial em homenagem às mulheres. A edição destaca Maria Muldaur em tributo a uma das pioneiras do blues, Victoria Spivey, com ênfase no álbum One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey. Também vai ao ar pela Rádio MEC um dia antes, no sábado (7), às 22h.

A programação do Radiojornalismo da EBC para o mês aborda a participação das mulheres no mercado de trabalho, os impactos da maternidade na trajetória pessoal e profissional, os desafios enfrentados por mães após os 40 anos, a presença feminina no campo das artes e o enfrentamento à violência contra a mulher. As reportagens também trazem curiosidades, ao apresentar por exemplo as ruas de São Paulo (SP) que foram batizadas com nomes de mulheres. Todo esse conteúdo será veiculado nos jornais Repórter Nacional, que têm três edições diárias (segunda a sexta-feira), transmitido em rede nas emissoras da Rádio Nacional: 7h30, 12h, 18h30. Os materiais também ficam disponíveis para o público online no site da Radioagência Nacional.

Rádio MEC

No domingo (8), Dia Internacional da Mulher, a Rádio MEC apresenta sua programação temática a partir das 6h com intérpretes mulheres e compositoras. Ao longo de todo o mês de março, a emissora estende a iniciativa com edições especiais, transmissões de concertos e seleções comentadas que ressaltam a contribuição feminina para diferentes gêneros musicais e períodos históricos. Confira a programação completa:

Terça-feira (3) Perfomance ao vivo no programa Jazz Livre! com Jazz das Minas, banda pop jazzística de terreiro formada 100% por mulheres no palco e na coxia. Sob direção musical da pianista, cantora e compositora Ifátókí Maíra Freitas, tocam arranjos rebuscados e ao mesmo tempo cheios de swing. Traz axé, músicas autorais e homenagens a mulheres de referência da música preta brasileira e internacional, como Nina Simone, Elza Soares, Ivone Lara e Alcione. Misturam estilos e pedem licença às ancestrais para recriar o que se chama de jazz de terreiro. Às 21h.

Sexta-feira (6) - Sala de Concerto dedica todo o mês de março a apresentar ao público trabalhos de instrumentistas mulheres. Terá início com live da atração Libertango, às 17h.

Sábado (7) Seleção de obras de compositoras brasileiras no programa Música e Músicos do Brasil. Às 19h.

Domingo (8) - Áurea Música contará com obras de compositoras do Renascimento e Barroco: Maddalena Casulana, Vittoria Aleotti, Raffaella Aleotti, Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Chiara Margarita Cozzolani e Elisabeth Jacquet de La Guerre. Às 6h.

Domingo (8) O Som Infinito traz um programa com a música de Hildegard Von Bingen (1098-1179), abadessa beneditina do século XII, mística, teóloga, compositora, médica naturalista e polímata, reconhecida por sua vasta obra teológica e científica, tendo sido proclamada doutora da Igreja em 2012 pelo papa Bento XVI, destacando-se como uma das quatro mulheres com esse título. No campo da música, Hildegard é apontada como a primeira mulher compositora com obras registradas na história da música ocidental. Às 7h.

Domingo (8) Concerto em homenagem às Mulheres na Música, que abriu a temporada 2023 da Orquestra Sinfônica Brasileira. Sob a regência de Mariana Menezes e participação da pianista Ligia Moreno, o concerto, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, trouxe obras de Clarice Assad, Sergei Rachmaninoff e Rimsky-Korsakov. Programa Plateia, às 11h.

Domingo (8) - Caderno de Música com a trajetória de compositoras cujas histórias foram colocadas como apêndice na história da música: Maria Anna Mozart, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn e Alma Mahler. Às 12h30.

Domingo (8) - Neste especial do Dia Internacional da Mulher, o Ópera Completa apresenta duas óperas de períodos e características bem distintos, compostas por mulheres que trouxeram elementos inovadores para a sua época. Os ouvintes apreciam La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina, de Francesca Caccini (a primeira ópera composta por uma mulher); e, em seguida, a ópera contemporânea Prism, de Ellen Reid, ganhadora do Pulitzer de 2018. Às 17h.

Domingo (8) Programa Jazz Livre! traz reprise da live com Yumi Park gravada nos estúdios da Rádio MEC. Yumi nasceu na Coreia do Sul, de onde saiu com a família para ser hoje uma das mais originais intérpretes da música brasileira. Ao lado do quinteto formado por Renan Francioni no piano, Pedro Aune no contrabaixo, Helbe Machado na bateria e Breno Hirata no saxofone, Yumi apresenta um repertório de tirar o fôlego. Às 21h.

Domingo (15) Programa Jazz Livre! reapresenta Andrea Ernest Dias Quarteto, que celebra a musicalidade afro-brasileira no show Uma Roda para Moacir Santos. O espetáculo foi concebido a partir de um manuscrito inédito em um caderno de anotações de Moacir. Às 21h

Domingo (22) Programa Jazz Livre! com a artista Aline Gonçalves e seu álbum Pacífico. O disco faz uma retrospectiva musical da autora, flautista, compositora e arranjadora, misturando baiões, huayanos, currulaos, toadas e mais. Às 21h

Domingo (29) Programa Jazz Livre! com a cantora venezuelana Raquel Cepeda, o pianista Marvio Ciribelli, o baixista Alex Rocha e o baterista Flavinho Santos. Às 21h.

Agência Brasil

A Agência Brasil, prestigiada agência pública de notícias que integra a EBC, tem como linha editorial permanente a valorização e defesa das mulheres, com conteúdos sobre o tema sendo divulgados ao longo de todo o ano. Neste mês de março, a cobertura especial contará com entrevista exclusiva com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, com foco nas ações estruturantes voltadas à promoção da igualdade de gênero no país.

O veículo também publicará matérias com estudos inéditos e análises sobre políticas públicas destinadas às mulheres, trazendo dados atualizados e contextualização sobre temas como mercado de trabalho, proteção social e enfrentamento à violência.

Também será realizada a cobertura jornalística das manifestações previstas para o período, que neste ano terão como foco o debate sobre o fim da jornada 6x1, ampliando o olhar sobre as pautas trabalhistas e seus impactos na vida das mulheres.

Na segunda-feira (2), a Agência Brasil antecipou com exclusividade dados de pesquisa realizada pelos institutos Patricia Galvão e Locomativa, que revela aumento no percentual de mulheres que declararam ter medo de sofrer um estupro. Em 2020, 78% das mulheres ouvidas pelos pesquisadores disseram ter "muito medo de ser vítimas de um estupro". Esse percentual cresceu para 80%, em 2022, e chegou a 82% segundo os dados obtidos em 2025. Leia a matéria completa.

Rede Gov

A Voz do Brasil, que vai ao ar às 19h, prepara uma série de entrevistas especiais ao longo do mês com ministras e presidentes das empresas estatais. A estreia ocorreu quarta-feira (4) com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Entre os dias 6 e 15 de março, o Canal Gov e o Canal Educação exibem produções especiais pelo Dia Internacional da Mulher. A interprogramação dos dois canais também vai contar com novas peças institucionais produzidas pelo Ministério das Mulheres (série sobre a Casa da Mulher Brasileira), do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (Mulheres LBTI - lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexo), e do Ministério da Saúde (Saúde Delas).

Confira a programação completa da Rede Gov:

Heroínas Negras Brasileiras

Série de animação infantojuvenil inspirada no livro homônimo de Jarid Arraes. A cada episódio apresenta uma heroína negra revelando suas histórias, lutas e conquistas. Obra integrante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

Canal Educação: a partir de segunda-feira (9), de segunda a sexta, às 11h15, 15h45 e 17h45. Um episódio inédito por dia.

Cinco Mulheres

Série que explora a vida e o legado de figuras femininas icônicas da história do Brasil. Cada episódio combina diálogos ficcionais entre as atrizes nos bastidores da montagem de cinco monólogos, trechos desses monólogos e depoimentos de especialistas. A obra também é integrante do Prodav.

O Canal Educação estreia o primeiro episódio da série (Anita Garibaldi) na quinta-feira (5), às 22h. Já no Canal Gov, a estreia será na quinta-feira (12), às 22h30.

Rompendo o silêncio: a informação que salva mulheres

Edição do Caminhos da Reportagem (TV Brasil) com exibição no Canal Educação na segunda-feira (9), às 19h; e no Canal Gov na quarta-feira (11), às 22h.

Quando Elas se Movimentam" (documentário da TV Senado)

Dirigido por Susanna Lira, o documentário homenageia três mulheres pretas que, com suas histórias de superação, transformaram suas vidas e passaram a ocupar espaços, mostrando o fio recente das mudanças sociais no Brasil.

Canal Educação: quarta-feira (11), às 22h.

"Ofício de Tacacazeiras na Região Norte" (documentário do IPHAN):

Canal Gov: sexta-feira (6), às 18h30.

"Como os ministérios conversam? (MConta+, do Ministério das Comunicações)

Episódio especial exibido em três partes que recebe importantes gestoras de comunicação da Administração Pública Federal para o debate de temas centrais como a transversalidade das políticas públicas, território e identidade. Nesse episódio do videocast, mergulha-se em um debate essencial: como as vozes de quilombolas, da comunidade LGBTQIA+, da juventude periférica e de tantos outros grupos sociais ajudam a construir as políticas públicas do nosso país? Para entender essa engrenagem, a atração recebe três mulheres que atuam na articulação entre direitos e identidades no governo do Brasil, por meio das assessorias de participação social e diversidade (Aspad): Juliana Paiva, do Ministério do Turismo; Mariana Braga, do Ministério da Cultura; e Ludymilla Chagas, do Ministério das Comunicações.

Canal Gov: quinta-feira (12), às 19h30.

História da advocacia (Programa Farol, da Advocacia-Geral da União)

O episódio da semana mostra a história da primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, uma mulher negra e escravizada no Piauí, em 1770, que peticionou ao governador do Estado denunciando abusos, sendo sua carta considerada a primeira peça jurídica escrita por uma mulher no país.

Canal Gov: terça-feira (10), às 18h30.

Redes Sociais

Como forma de ampliar a visibilidade das ações pelo Dia Internacional da Mulher, a EBC dará destaque em suas redes sociais à programação especial exibida ao longo do mês de março nos veículos da instituição. Conteúdos temáticos exclusivos também serão produzidos e distribuídos, ampliando o alcance das mensagens e promovendo diálogo qualificado com diferentes públicos sobre a valorização das mulheres, a garantia de direitos e a construção de uma sociedade mais equitativa.

