BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O desabamento de um prédio em Belo Horizonte onde funcionava um asilo deixou ao menos cinco pessoas mortas, na madrugada desta quinta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Nove conseguiram deixar o local, pois não estavam na área afetada pela queda da estrutura. Outras sete pessoas seguem sob os escombros.

Oito vítimas foram retiradas dos escombros com vida. Um idoso de 87 anos conseguiu se comunicar com os bombeiros quando estava soterrado, foi resgatado durante a manhã e encaminhado ao hospital.

O imóvel de quatro andares fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira. O asilo ficava no 1º pavimento, acima de uma clínica de bronzeamento e abaixo da residência do proprietário do prédio e de uma academia de ginástica. As buscas estão concentradas em quatro suítes do imóvel, de acordo com os bombeiros.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do dono do imóvel até a publicação da reportagem.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos tem alvará de funcionamento válido até 2030 e alvará sanitário também regular, com a última vistoria feita em janeiro deste ano.

Não chovia no momento do desabamento, e a Defesa Civil diz que a região não é considerada uma área de risco. A causa da queda da estrutura ainda não foi divulgada.

A Polícia Civil afirmou que peritos no local encontraram indícios de que havia uma obra de ampliação do imóvel em andamento, mas que não é possível ainda relacionar essa reforma ao desabamento.