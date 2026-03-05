SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um elevador despencou 11 andares em um prédio comercial na zona sul do Recife, na tarde de ontem. Duas pessoas ficaram feridas.

Mulher grávida e idosa de 72 anos foram socorridas. O acidente aconteceu na galeria Santo Antônio, no bairro de Boa Viagem. A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência e que as investigações seguem em andamento.

Sete pessoas estavam na cabine do elevador. A idosa, que havia feito uma cirurgia no joelho recentemente, aparece nas imagens no chão, sendo amparada por um homem. A mulher grávida também recebe ajuda.

Equipamento perdeu força e começou a cair, segundo as vítimas. O elevador parou no 9º andar e tentou subir para o 11º, quando despencou.

Um vídeo mostra um funcionário tentando abrir a porta do equipamento no térreo. É possível ver que o elevador ficou desnivelado em relação ao piso do andar, o que dificultou a saída dos ocupantes.

Testemunha contou que ocupantes ficam em pânico quando elevador começou a despencar. O gestor de marketing Gabriel Teles relatou o desespero vivido por quem estava dentro do local. "Eu entrei no elevador no 7º andar e já demonstrava um desnivelamento do andar com o vagão. Quando chegou no 9º, as quatro senhoras, inclusive a senhora que estava cirurgiada, entraram. O vagão tentou pegar força para ir até o 11º, só que, no 10º, ele nem fechou a porta, ficou a porta do elevador aberta e ele começou a despencar", contou à TV Globo.

Manutenção dos elevadores está em dia, segundo o advogado da galeria. Jadson Almeida esclareceu que a ocorrência pode estar relacionada a oscilações no fornecimento de energia elétrica e ao excesso momentâneo de carga na cabine. "Imediatamente após o acionamento da empresa responsável pela manutenção técnica dos elevadores, equipe especializada foi deslocada ao local, realizando o resgate seguro das pessoas em aproximadamente cinco minutos", disse em nota enviada ao UOL.

"Importante ressaltar que tais procedimentos não representam falha estrutural ou colapso do equipamento, mas sim mecanismos de proteção previstos no próprio sistema de segurança dos elevadores, desenvolvidos justamente para preservar a integridade dos usuários e do equipamento", disse Jadson Almeida, advogado da galeria.