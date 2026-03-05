SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos grávida de nove meses é suspeita de esfaquear e matar o padrasto após vê-lo agredir a mãe na madrugada desta quinta-feira (5), em Suzano, na Grande São Paulo. Após o crime, a mulher fugiu. O homem foi identificado como Tiago dos Santos Procópio, 37.

Segundo depoimento da mãe da gestante, uma empregada doméstica de 42 anos não identificada, a discussão entre ela e Procópio teria sido motivada por uma suspeita de traição. Ela teria confrontado o homem, que reagiu, agredindo-a com socos.

A filha presenciou a cena e interveio para fazer cessar as agressões do padrasto, de acordo com o relato feito à polícia. A gestante deixou o local, enquanto Procópio, atingido por uma facada entre o pescoço e o tórax, foi levado por um amigo ao Hospital Maternidade de Suzano, onde morreu.

Após a constatação do tipo de ferimento e da morte, funcionários da unidade de saúde acionaram a Polícia Militar.

Policiais civis trabalham para localizar a jovem. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na delegacia de Suzano. Como a identidade da mulher não foi divulgada, a reportagem não conseguiu contatar o responsável pela defesa.