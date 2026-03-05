SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inicialmente, temeu-se que o asteroide 2024 YR4 atingisse a Terra em 2032. Depois, a suspeita era de que o alvo pudesse ser a Lua. Mas, agora, essa possibilidade também acabou descartada.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) fez o anúncio nesta quinta-feira (5). Com base em observações do telescópio James Webb, astrônomos concluíram que o objeto deve passar a mais de 20 mil quilômetros do satélite natural.

As observações ocorreram em fevereiro deste ano. Além da ESA, a Nasa participou dos esforços para rastrear o asteroide.

O objeto, descoberto em dezembro de 2024, chegou a atingir 3,1% de risco de cair no nosso planeta em 2032. Parece pouco, mas foi a mais alta probabilidade já registrada pela agência espacial dos Estados Unidos para um rocha espacial.

À época, estimava-se que o 2024 YR4 tivesse de 40 a 90 metros de diâmetro, tamanho suficiente para causar estrago onde caísse na Terra ?entre os possíveis alvos estavam Colômbia, Camarões e Índia? e formar uma cratera. Contudo, o temor logo passou, pois em fevereiro de 2025 novas observações derrubaram o risco para quase zero.

Em abril de 2025, novas observações do telescópio James Webb revelaram que o asteroide passou a ameaçar a Lua. Na época, também se obteve uma estimativa melhor de seu tamanho: de 53 a 67 metros de diâmetro.

O risco de o 2024 YR4 cair no satélite em 22 de dezembro de 2032 era de 4%, de acordo com a agência europeia. E, caso isso se concretizasse, provavelmente formaria uma cratera no solo lunar.

"Impactos de asteroides na superfície lunar são bem comuns, principalmente pelo fato de o nosso satélite não possuir uma atmosfera que o proteja como a Terra", explicou a astrônoma Plícida Arcoverde, do Observatório Nacional, em entrevista concedida no ano passado.