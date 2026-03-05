SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta quarta (4), três aviões Airbus A380, a maior aeronave de passageiros do mundo, se encontraram no aeroporto de Guarulhos.

Duas aeronaves da Emirates já estavam no aeroporto após seus voos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, serem cancelados após ataques do Irã à cidade, em retaliação aos bombardeios realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o território iraniano.

O terceiro A380 chegou às 17h35 do mesmo dia, após a retomada das atividades do aeroporto de Dubai. É possível ver a chegada da aeronave no minuto 9h05m do vídeo acima.

Apesar de o modelo A380 operar diariamente em Guarulhos, os voos normalmente chegam no final da tarde e partem na madrugada, o que torna esse encontro de mais de um modelo raro.

Uma das aeronaves, que realiza o voo EK262, partiu do Brasil nessa quinta (5) às 1h46 com destino a Dubai, com previsão de chegada às 15h10 (ou 22h10 no horário local).

Atualmente, a Emirates é a única companhia que opera regularmente essa aeronave no Brasil. Mas recentemente, um outro A380, da Qantas, chamou atenção ao pousar em Guarulhos em um voo fretado direto de Sydney, na Austrália. A aeronave transportava equipamentos da banda AC/DC e, na viagem de volta, levaria o cantor Bad Bunny para a próxima perna da sua turnê mundial.