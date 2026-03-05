SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma nova frente deve chegar com "força acima do normal" em algumas regiões já nos próximos dias, de acordo com a previsão feita pela Climatempo.

Chuva aumenta e o calor diminui no Sul e no Sudeste. Na próxima semana, há risco de voltar a chover forte em áreas como o litoral de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e a Zona da Mata mineira, regiões já castigadas nos últimos dias diante de temporais torrenciais.

"É uma frente fria especial que deve chegar ao país com força acima do normal para esta época do ano. Essa frente fria vem junto com massa de ar frio, de origem polar e também com ciclone extratropical", disse a Climatempo.

"A previsão é de que essa frente fria passe pelo Sul entre os dias 7 e 8 de março, avance pelo Sudeste entre os dia 8 e 10 e chegue à Bahia na quarta-feira, dia 11 de março", disse a Climatempo.

CHUVAS QUE CASTIGARAM MINAS

O balanço oficial de mortos confirma 65 mortes em Juiz de Fora e 7 em Ubá, 69 no total. Segundo a Polícia Civil, os dados contabilizados até as 16h40 de hoje consideram os corpos que já deram entrada e foram processados nos postos médico-legais.

As mortes foram provocadas por soterramentos causados por fortes temporais. A Zona da Mata mineira sofreu com deslizamentos de terra que atingiram áreas residenciais nos dois municípios.

A lista de vítimas abrange diversas faixas etárias. Entre os mortos identificados em Juiz de Fora estão crianças de 2, 3 e 5 anos, além de idosos com até 79 anos.

TEMPORAIS TAMBÉM ATINGIRAM RIO E SÃO PAULO

Estados do Rio e de São Paulo foram afetados por passagem de frente fria na semana passada. O volume alto de água acumulada provocou inundações, deslizamentos e quedas de pontes.

Regiões como Ubatuba e Paraty foram as mais afetadas. A prefeitura da cidade paulista chegou a decretar situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram o município.