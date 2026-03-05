SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão de dois dos réus acusados do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana.

Matheus Verissimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho permanecem presos após audiência de custódia. A audiência aconteceu na tarde de hoje no Rio de Janeiro.

A manutenção das prisões acontece dois dias após os réus, ambos de 19 anos, se entregarem à polícia. Matheus e João se entregaram à polícia na terça-feira em delegacias de Copacabana e Botafogo.

Outros dois réus ainda vão passar por audiência de custódia amanhã. Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos, ambos de 18 anos, foram os últimos a se apresentarem para a polícia, ontem.

Todos estão presos na Cadeia Pública de Benfica. Eles mantiveram silêncio após apresentação na polícia. Os aparelhos celulares dos quatro também não foram entregues.

O outro investigado no caso, um jovem de 17 anos de idade, está foragido. O menor, que orquestrou o encontro com a jovem, com quem já havia se relacionado anteriormente, não foi encontrado pela polícia após a Justiça determinar sua internação.