A nova atração reforça o compromisso da programação com temas estruturantes para o país, valorizando quem produz os alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros.

Ao longo de 12 episódios, Campo da Gente percorre comunidades rurais de norte a sul do Brasil para revelar trajetórias de famílias agricultoras, mostrar práticas produtivas e dar visibilidade às iniciativas que sustentam um dos setores mais importantes da economia nacional.

O programa combina jornalismo, cultura popular e música ao vivo, apresentado pelo violeiro e compositor Mazinho Quevedo, que recebe convidados especiais em cada edição. Entre eles, Jackson Antunes, Santanna, o Cantador, Felipe Cordeiro e outros nomes que ajudam a costurar encontros de memória, música e identidade rural.

Além de retratar o cotidiano da produção agrícola, o programa destaca como políticas públicas transformam a vida de quem vive e trabalha no campo. Iniciativas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) são apresentadas a partir da perspectiva de quem é diretamente beneficiado

Também mostra como o crédito, o apoio técnico e as compras governamentais fortalecem a renda, ampliam oportunidades e impulsionam o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais.

Para o superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, levar essas histórias ao Canal Gov tem um significado que ultrapassa a simples exibição televisiva.

O Campo da Gente representa um momento importante para o país: reafirmamos nossa soberania ao reconhecer a força da agricultura familiar como base da segurança alimentar e do desenvolvimento social no campo, afirma.

As histórias que o programa traz revelam o impacto real das políticas públicas do Governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no dia a dia de quem produz. Tenho orgulho de ver este projeto chegar ao Canal Gov, mostrando ao Brasil o valor de quem faz o campo avançar, comemora Juan.

A nova atração também ficará disponível para emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), ampliando o alcance do conteúdo e fortalecendo a missão da comunicação pública de informar, valorizar a diversidade cultural e conectar o Brasil rural e urbano por meio de narrativas que refletem a realidade do país.

Serviço

Campo da Gente - Estreia sábado, 07 de março, às 10h, no Canal Gov

Reprises: Sábados às 15h e 22h30; domingos às 8h e 12h; madrugadas de domingo para segunda às 4h; quartas às 18h30 e 21h30; quintas às 01h, 04h, 06h30, 10h e 13h30.

Sobre o Canal Gov

O Canal Gov tem transmissões ao vivo e cobertura do dia a dia das ações do Poder Executivo que fazem diferença na vida do cidadão. É uma fonte de informações e de conhecimento para ampliar o acesso às medidas implementadas e facilitar a vida dos brasileiros e brasileiras. Conta com uma multiprogramação, tendo como principais programas o Brasil em Dia; Bom dia, Ministro(a) e o tradicional A Voz do Brasil.

Como sintonizar

No canal digital aberto: 1.2 (SP) e 2.2 (demais estados)

Site: https://canalgov.ebc.com.br/

Ao vivo também no Youtube e nas redes sociais - @canalgov

Agricultura Familiar | Campo da Gente | Canal Gov | EBC | MD