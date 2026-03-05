BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O desabamento de um prédio em Belo Horizonte onde funcionava um asilo deixou ao menos oito pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Nove conseguiram deixar o local, pois não estavam na área afetada pela queda da estrutura. Outras quatro pessoas seguem sob os escombros.

Oito vítimas foram retiradas dos escombros com vida. Um idoso de 87 anos conseguiu se comunicar com os bombeiros quando estava soterrado, foi resgatado durante a manhã e encaminhado ao hospital.

O imóvel de quatro andares fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira. O asilo ficava no primeiro pavimento, acima de uma clínica de bronzeamento e abaixo da residência do proprietário do prédio e de uma academia de ginástica. As buscas estão concentradas em três suítes do imóvel, de acordo com os bombeiros.

O proprietário, identificado como Renato Duarte, 31, foi uma das vítimas do desabamento. Sua mulher, Sâmia, 31, e a filha deles, Laura, 2, estavam em outro quarto e foram resgatadas com vida.

"A gente lamenta muito o que aconteceu, foi realmente uma fatalidade, ninguém esperava. Não tinha sinais, não tinha nada de que isso pudesse acontecer. Eu só peço orações por todos os idosos, pelo meu marido, que não resistiu. Porque é muito doloroso, cada um que estava lá era parte da nossa família. Minha filha chama eles de vovô e vovô", disse Sâmia à imprensa na saída do hospital Odilon Behrens, onde os resgatados foram atendidos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos tem alvará de funcionamento válido até 2030 e alvará sanitário também regular, com a última vistoria feita em janeiro deste ano.

Não chovia no momento do desabamento, e a Defesa Civil diz que a região não é considerada uma área de risco. A causa da queda da estrutura ainda é apurada.

A Polícia Civil afirmou que peritos no local encontraram indícios de que havia uma obra de ampliação do imóvel em andamento, mas que não é possível ainda relacionar essa reforma ao desabamento.