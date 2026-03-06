A companhia de arte Focus Cia de Dança, declarada Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro no final do último ano, vai estrear nesta sexta-feira (6), às 19h, o espetáculo que comemora seus 25 anos. As apresentações ocorrem até domingo (8) no Theatro Municipal.

A produção Bodas, narra em atos as principais obras da companhia, fundada pelos bailarinos Alex Neoral e Tati Garcias nos anos 2000. Montagens como Vértice (2000) e Entre a Pele e Alma (2024) têm produções inspiradas por Clarice Lispector, Cândido Portinari, Chico Buarque e outros.

Para Neoral, a dificuldade é fazer todos os espetáculos habitarem o mesmo espaço, unindo o resgate, a memória e a inovação. Ele assina a coreografia e direção musical.

Foram trechos que peguei, trechos que combinei, músicas que refiz, recoreografei, outros um pouquinho mais fiéis do que foram, mas o figurino é diferente, uma música é diferente, e a luz é completamente nova.

Ele disse ainda que se permitiu inspirar em tudo que foi feito, mas acrescentando essa peripécia de transformar em algo novo. "Então, estou bem feliz com o resultado.

Circulação Petrobras Focus

A Focus Cia de Dança também conta com patrocínio exclusivo da Petrobras há dez anos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Isso permitiu à companhia construir a própria sede e pagar salários fixos aos componentes, algo que não é comum no meio.

Tati Garcias, gestora e diretora de produção da Focus, conta que ter participado da primeira formação da companhia foi essencial para ampliar sua visão de trabalho, e que quando começaram, a estrutura era muito diferente.

Ao assumir outra função, tenho a meu favor a compreensão de tudo que gira em torno do bailarino e dos artistas, da ficha técnica, além de uma visão estratégica sobre itinerância, dentro e fora do Brasil.

Para ela, o patrocínio da Petrobras é fundamental para a companhia estar entre as grandes referências da dança contemporânea do Brasil.

Este é o segundo ano da Circulação Petrobras Focus 25 anos, que ao longo de 2025 realizou apresentações em todo o país.

Ensaio aberto

Como parte das preparações para a estreia, a companhia promoveu um ensaio aberto do espetáculo Bodas no dia 27 de fevereiro, no Teatro Carlos Gomes. A prévia reuniu 200 pessoas, grande parte de organizações não governamentais (ONGs) e projetos sociais.

É um instrumento que tenho para a construção de valores, para investir em cidadãs ativas. Venho de família de professores, e a gente acredita que é fundamental ampliar o repertório cultural das alunas. O primeiro artista que elas conheceram foi o Alex Neoral. A partir do momento em que vão aos espetáculos, elas têm a oportunidade de serem positivamente afetadas, conta a professora e técnica de ginástica rítmica do projeto Instituto Mangueira do Futuro, Guta Buarque

O corpo de ginástica rítmica do instituto levou 16 alunas para prestigiar o ensaio. Também estiveram presentes o Grupo Arriscado, da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que une dança e acrobacias, além do projeto Aulão do Bem, que oferece aulas de balé para o público com mais de 60 anos.

Serviço:

Bodas - Focus Cia de Dança Direção Alex Neoral

Estreia dia 6 de março de 2026, às 19h

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Praça Floriano, S/N - centro, Rio de Janeiro

Classificação etária: 12 anos

Duração: 75 minutos | Lotação: 2.100 lugares

Sessões também dia 7 de março, às 19h, e 8 de março às 17h

Vendas online: https://feverup.com/m/545621

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia

Tags:

Cultur | espetáculo Bodas | Focus Cia de Dança | rio | Theatro Municipal