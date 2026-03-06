SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após alguns dias de calmaria, com predomínio do sol na região metropolitana de São Paulo, o clima deve mudar a partir deste fim de semana, voltando a apresentar chuva mais consistente, devido à chegada de uma frente fria ao litoral paulista.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, esta sexta (6) deve seguir com sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 29°C. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas.

O CGE destaca que o sábado (7) ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, com mínimas de 20°C e máximas podendo chegar aos 28°C.

No entanto, a frente fria começa a se aproximar da costa paulista, o que provoca o aumento da nebulosidade e, por conseguinte, chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o meio da tarde e o período da noite.

O instituto municipal enfatiza que há condição para pontos passageiros de maior intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

"Além disso, a propagação de cavados meteorológicos ?áreas alongadas de baixa pressão que favorecem a formação de nuvens carregadas? também contribui para o aumento das instabilidades. Com isso, as pancadas de chuva tendem a ocorrer entre a tarde e a noite", complementa o meteorologista Vitor Takao Suganuma, da Climatempo.

Suganuma diz que há potencial para episódios de chuva mais intensos, incluindo na região metropolitana da capital, no litoral e também em áreas do interior do estado. As pancadas podem vir acompanhadas por raios, rajadas de vento e volumes de chuva localmente elevados em curtos períodos.

A partir de domingo (8), o avanço da frente fria reforça ainda mais as instabilidades já presentes na atmosfera. Com isso, a Climatempo prevê que o início da próxima semana deve ser marcado por aumento significativo da chuva em várias áreas do estado, com destaque para o litoral paulista, onde os volumes tendem a ser mais expressivos.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para acumulado de chuva entre o norte de Santa Catarina cobrindo Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, até o centro-sul de Minas.

Nessa faixa, o Inmet prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.