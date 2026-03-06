SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu 56 fósseis e pedras semipreciosas nesta quinta-feira (5) durante uma operação contra o contrabando internacional em Juazeiro do Norte e Nova Olinda, no Ceará.

A Operação Raptor Legacy teve o objetivo de reprimir o contrabando internacional de fósseis e outras atividades ilícitas relacionadas à extração e à comercialização irregular de material que pertence à União.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão ?quatro em Nova Olinda e um em Juazeiro do Norte.

Segundo a polícia, fósseis da Bacia do Araripe são comercializados irregularmente. A região é reconhecida por abrigar um relevante patrimônio paleontológico.

A investigação começou depois da descoberta de sites em que fósseis eram vendidos ilegalmente. A Polícia Federal identificou suspeitos de envolvimento no contrabando dos materiais e fez a operação nas duas cidades.

O material apreendido será submetido a perícia para avaliar a origem.