SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente na rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu (RJ), deixou dois feridos na manhã desta sexta-feira (6)

Uma carreta, três caminhões e um carro se engavetaram. O acidente ocorreu no km 182, sentido norte, por volta das 6h, de acordo com a Ecovias Rio Minas.

A via expressa está totalmente fechada na altura do engavetamento. Os veículos envolvidos ficaram atravessados sobre a pista.

Às 7h, o congestionamento era de aproximadamente oito quilômetros na região. A concessionária afirmou que o tráfego está bastante lento e o fluxo está sendo desviado para a via marginal.

Dois motoristas ficaram feridos. Segundo informações da TV Globo, um deles dirigia um dos caminhões e ficou ferido em várias partes do corpo, enquanto o segundo era do carro e foi atingido nas pernas. Os dois foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. O UOL tenta contato para saber o estado de saúde.