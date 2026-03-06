SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 48 anos foi indiciado por importunação sexual após ser gravado assediando uma adolescente de 14 anos em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Vítima estava em um mercadinho de condomínio quando foi assediada. O caso aconteceu em 24 de fevereiro, segundo registro de ocorrência.

Câmera gravou a violência. Nas imagens, é possível ver o homem entrando no mercadinho no mesmo momento em que a vítima. Ele parece falar ao telefone e fica parado por alguns segundos, enquanto ela pega um refrigerante.

Por mais de uma vez, a adolescente tenta desviar do homem, que continua a se aproximar e pressiona o próprio corpo contra ela. Ele fala algo para a garota e deixa o local segundos depois.

Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba e é investigado em sigilo, por envolver menor de idade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima passará por escuta especializada nos próximos dias.

Apesar de ser indiciado, o homem aguarda trâmites judiciais do caso em liberdade. O UOL buscou o suspeito por uma rede social e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

Após a repercussão do caso, o homem foi demitido do emprego que tinha na Companhia Brasileira de Alumínio. Ele estava usando uma camisa da empresa quando cometeu o assédio. Em nota, a companhia informou que "repudia qualquer conduta que represente desrespeito, constrangimento ou violação à dignidade das pessoas".

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher-; e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

á ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.