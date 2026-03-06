prédio que desabou em Belo Horizonte, onde funcionava um lar de idosos.
Ao todo, morreram 12 pessoas. No momento do desabamento, que ocorreu na madrugada de quinta-feira (5) no bairro Jardim Vitória, 29 pessoas estavam dentro do edifício. Eram idosos, cuidadores e até uma criança de 2 anos, que foi salva.
Os bombeiros informaram que nove pessoas conseguiram sair sozinhas dos escombros logo após o edifício ruir. Elas receberam ajuda dos vizinhos. A equipe de resgate, que chegou minutos após o desabamento, salvou outras pessoas.
Durante os trabalhos desta madrugada, foram encontrados quatro corpos, sendo o último deles agora pela manhã.
Ainda não é conhecida a causa do desabamento do prédio de quatro andares. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o lar de idosos tinha alvará de funcionamento.
Tags:
Belo Horizonte | Desabamento | Lar de idosos | Mortes | resgat