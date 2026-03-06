SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram resgatadas após um engavetamento envolvendo uma carreta, três caminhões e um carro na rodovia Presidente Dutra (BR-116) na região de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

O acidente ocorreu num trecho da pista onde a velocidade máxima é reduzida e os caminhões, segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária que administra a pista, não conseguiram parar. A colisão veio na sequência.

Um dos feridos saiu com ferimentos leves, e o outro foi resgatado com traumas. Ao todo, cinco pessoas se envolveram no acidente. Três delas saíram ilesas.

Ambas as vítimas resgatadas foram levadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

A via expressa da Presidente Dutra no sentido Norte precisou ser interditada. O fluxo foi desviado à marginal. Ao todo, segundo a Ecovias, o acidente ocasionou dez quilômetros de congestionamento.