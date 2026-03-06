RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos estuprou a ex-namorada, matou o filho dela de 11 anos e tentou matar a avó da criança, nesta quinta-feira (5), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com depoimento da mulher à polícia, o ex-namorado ?com quem manteve relacionamento por um ano? foi à casa dela na quarta-feira (4) à noite para tentar novamente uma reconciliação. Sob o pretexto de ter dificuldade para conseguir transporte para ir embora, ele pediu para ficar no imóvel até a manhã de quinta.

Durante a madrugada, segundo a vítima, o homem a estuprou, ameaçando-a com uma faca. Ele fugiu da residência em seguida, levando uma televisão da casa.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou atendimento médico ainda na quinta e depois foi à delegacia, para registrar a ocorrência.

Enquanto a vítima realizava exames no IML para atestar o crime, o homem retornou à residência e matou o filho dela a facadas.

Ele ainda esfaqueou a mãe da ex-namorada no braço e tentou estrangulá-la, mas fugiu após a chegada de um vizinho que ouviu os gritos de socorro, de acordo com a polícia.

A criança foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A avó está hospitalizada e não foi informado seu estado de saúde.

Policiais da delegacia de Nilópolis localizaram o suspeito logo em seguida, sendo agredido por moradores da vizinhança. Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.