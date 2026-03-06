SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária encontrou uma microcâmera escondida dentro de uma tomada no banheiro da empresa onde trabalha, em Içara, na região norte de Santa Catarina.

Funcionária achou a microcâmera após notar uma luz piscando vindo da tomada. Ao mexer no conector para descobrir a origem da luz, a mulher se deparou com a filmadora. O caso ocorreu na quarta-feira e as informações foram divulgadas pela Polícia Militar catarinense.

Banheiro onde a microcâmera estava é de uso exclusivo dos funcionários. Após achar o equipamento, a mulher chamou um colega para mostrar a descoberta e, na sequência, acionou a PM.

Polícia Militar foi até o local e constatou que o equipamento realmente estava instalado dentro da tomada. De acordo com a PM, a microcâmera continha um chip para armazenar as imagens captadas

Responsável pela empresa foi chamado e esteve no local. Aos policiais, o homem afirmou não saber do que se tratava a situação e alegou que o caso estaria causando transtornos em seu ambiente de trabalho.

Os policiais apreenderam três celulares um computador, um laptop e a microcâmera. Perícia sinalizará se houve crime de intimidade sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheios.

Caso foi remetido ao Juizado Criminal Especial. Nesses casos, a Polícia Civil não foi acionada porque a PM entendeu se tratar de um registro infracional de menor potencial ofensivo -todas as contravenções penais e criminais não ultrapassam a pena de dois anos.

Caso agora está sob responsabilidade do Juizado Criminal Especial do estado. As partes envolvidas foram liberadas depois de serem ouvidas. Até o momento, ninguém foi preso ou apontado como responsável por instalar o equipamento no banheiro da empresa.

Empresa, que vende equipamentos de energia solar, disse ter sido surpreendida pela microcâmera no banheiro de suas dependências. Em nota, a SS Solar informou que "imediatamente tomou as medidas necessárias para que a justiça esclareça este assunto", e reforçou que a solução do caso "ficará na mão da Justiça, de Deus e da verdade".

"A SS Solar Energia, bem como seu proprietário, tem uma história de seriedade e cuidado com os assuntos profissionais e particulares, visto ser uma empresa familiar extremamente conhecido no município", disse a SS Solar em nota.