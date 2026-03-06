SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Homens armados invadiram um santuário e sequestraram o diácono na noite de ontem em Campina Grande.

Cerca de 20 pessoas que estavam na igreja foram amarradas com abraçadeiras e feitas reféns. O caso ocorreu durante um momento de oração no Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, no bairro dos Cuités, por volta das 19h.

Durante o crime, o diácono Eduardo Justino foi sequestrado pelo grupo. Segundo a Polícia Civil, o alvo dos criminosos era o líder religioso, que foi levado até a própria casa pelos criminosos, mas liberado em seguida.

Os assaltantes levaram o carro do homem, mas o veículo foi achado pela polícia momentos depois. "Nós estávamos na rua levantando uma situação de tráfico de drogas ali naquele bairro quando, próximo ao santuário, a gente achou estranho um carro em uma posição com os vidros muito escuro", relatou o delegado Afrânio Brito.

Ninguém ficou ferido, informou membros da igreja ao UOL. Segundo a direção, os fiéis foram liberados pelos criminosos assim que conseguiram pegar o diácono.

Um dos envolvidos foi localizado próximo ao local, entrou em confronto com os agentes, mas foi preso. Os investigadores informaram que agora tentam localizar e prender os outros envolvidos no crime, que já foram identificados.