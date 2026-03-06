SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos no início da tarde de hoje. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) todas as regiões da capital paulista têm locais com risco de alagamento.

O alerta é para chuvas moderadas a fortes na capital paulista. Segundo o CGE, as chuvas são causadas pelo calor e pela alta umidade e estão se espalhando lentamente pela cidade.

As regiões Norte, Oeste e Leste já registram chuva, principalmente em Perus, Pirituba/Jaraguá, Lapa, Sé e Mooca. O alerta também inclui as marginais Tietê e Pinheiros. Há risco de alagamentos, ventos fortes e transbordamentos.

A previsão é de que o tempo continue instável nas próximas horas, com chuva até o início da noite. O órgão recomenda que a população evite ruas alagadas, fique em locais seguros, longe da rede elétrica e não se abrigue debaixo de árvores.

PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA

Amanhã, pode ocorrer chuva rápida e isolada na madrugada, com temperatura que varia entre 20°C e 27°C. Segundo o CGE, a manhã terá muitas nuvens, poucas aberturas de sol e sensação de abafamento. Entre o meio da tarde e o início da noite, são esperadas pancadas de chuva moderadas a fortes, com risco de alagamentos, rajadas de vento e transbordamento de pequenos rios e córregos.

No domingo, o tempo continua instável na capital, com temperaturas entre 20°C e 28°C. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mantendo a sensação de abafamento. À tarde, áreas de instabilidade se formam com a aproximação de uma frente fria, provocando chuva entre a tarde e a noite. Há risco de alagamentos e rajadas de vento.