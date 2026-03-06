RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) habilitou nesta sexta-feira (6) a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) a criar um curso de graduação em medicina. A universidade particular possui cursos de pós-graduação na área, mas busca há dez anos a autorização junto ao governo federal.

A graduação em medicina não será criada imediatamente. Falta ainda a avaliação do MEC (Ministério da Educação) de laboratórios, a classificação do curso em nota e a autorização para a realização do vestibular, previsto para 2027.

O MEC havia publicado em outubro de 2025 um edital que autorizava que a PUC-Rio elaborasse o projeto da graduação. Uma alteração de regras permitiu que instituições comunitárias de ensino superior, como a PUC, ofertem o curso desde que tenham parceria com hospitais públicos para uso durante o curso.

Outras PUCs do país, como a do Rio Grande do Sul e a de Goiás, já oferecem o curso de medicina. Na PUC-SP, a graduação é ofertada no campus de Sorocaba, no interior do estado.

A autorização para a gradução envolveu conversas entre o reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso, o ministro Camilo Santana (Educação) e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). No ano passado Paes autorizou que 757 leitos em hospitais e unidades de atendimento do município possam ser usados para atividade de formação dos futuros estudantes.

Serão disponibilizados o Hospital Miguel Couto, Ronaldo Gazzola, Souza Aguiar, o Hospital do Andaraí, o Instituto Pinel, o Hospital Rocha Maia e as Maternidades da Rocinha e Maria Amélia, além de sete clínicas da família e sete unidades municipais de saúde.

"Estamos colhendo os primeiros frutos de um trabalho árduo das equipes da universidade, que foi apoiado por uma parceria estratégica com a prefeitura. A PUC é uma universidade comunitária, com uma missão clara de busca do bem comum", afirmou padre Anderson.

A assinatura de Lula ocorreu entre agendas que o presidente participa no Rio nesta sexta.

O projeto formatado no ano passado prevê turmas com 108 vagas anuais. Segundo o padre Pedroso, um dos focos da universidade é atuar na diminuição dos índices de tuberculose da Rocinha, favela em São Conrado localizada a pouco mais de 1 km do campus, na Gávea, zona sul carioca.

As formas de ingresso na PUC-Rio são através do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e do vestibular próprio. Também há vagas via exames internacionais. A universidade tem mensalidades de até R$ 6.300, com oferta de bolsas a partir dos resultados no vestibular.

Ainda não há confirmação de quanto será a mensalidade do curso de medicina.