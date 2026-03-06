CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma microcâmera escondida dentro de uma tomada foi encontrada nesta quarta-feira (4) no banheiro de uma empresa em Içara, no sul de Santa Catarina. O equipamento foi encontrado por uma funcionária que trabalha há poucos dias no setor de vendas da empresa.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu o equipamento. A partir dos depoimentos colhidos, a PM fez um termo circunstanciado por registro não autorizado da intimidade sexual e perturbação do trabalho ou sossego alheio.

A empresa, chamada SS Solar Energia, atua desde 2017 no mercado fotovoltaico e tem sede física às margens da SC-445, no bairro Vila Nova. Em nota publicada em uma rede social, a direção da empresa afirmou que "fomos pegos de surpresa e imediatamente tomamos as medidas necessárias para que a Justiça esclareça este assunto".

"A SS Solar Energia bem como seu proprietário tem uma história de seriedade e cuidado com os assuntos profissionais e particulares, visto ser uma empresa familiar extremamente conhecida no bairro/município. Cremos na Justiça dos homens, mas muito mais na Justiça de Deus que irão solucionar este equívoco", continua a nota.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 18h de quarta. Segundo relato da vítima às autoridades policiais, ela utilizava o banheiro reservado aos funcionários quando percebeu uma luz intermitente saindo de uma tomada.

A funcionária então decidiu abrir o dispositivo, e encontrou uma microcâmera acoplada no interior da tomada. Uma colega de trabalho confirmou o fato à PM.

No local, a equipe da PM constatou que o equipamento estava instalado e possuía chip de armazenamento. "O responsável pela empresa esteve no local e afirmou não saber do que se tratava a situação", diz a PM, em nota à reportagem.

Além da microcâmera instalada na tomada, a equipe policial apreendeu três celulares, um computador e um notebook.

O caso seguirá para análise do Juizado Especial Criminal.