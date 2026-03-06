SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Thiago Coelho dos Santos foi preso por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) em Boston, nos Estados Unidos.

Brasileiro está em situação irregular e tinha antecedentes criminais, segundo o ICE. O órgão afirmou que Thiago tem histórico criminal, que inclui acusações de posse de material com imagens obscenas de abuso sexual infantil.

Suspeito também é acusado de atentado ao pudor contra adolescente de 14 anos. Em nota, o ICE de Boston esclareceu que "continuará priorizando a segurança pública, removendo estrangeiros criminosos que cometem atos tão vis e perturbadores contra os membros mais inocentes de nossas comunidades".

Comunicado do ICE não detalha as circunstâncias dos supostos crimes. As autoridades também não explicaram quando teriam ocorrido. A prisão do brasileiro foi realizada no dia 27 de fevereiro, mas foi anunciada no dia 2 de março.

Informações sobre o andamento do processo ou audiência judicial não foram publicadas. O UOL tenta localizar a defesa e familiares do brasileiro.

GOVERNO TRUMP AMPLIA AUTORIDADE DO ICE

O governo Trump concedeu aos agentes de imigração poderes mais amplos para deter imigrantes em situação irregular. Agentes do ICE estão sendo empregados para procurar imigrantes e detê-los.

Segundo o governo, os oficiais não precisam de mandados judiciais para prender imigrantes que vivem ilegalmente no país. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirma que os agentes estão autorizados a deter qualquer pessoa suspeita de estar em situação irregular.

Todos os estrangeiros que violarem a lei de imigração dos EUA estão sujeitos à prisão, mesmo sem antecedentes criminais. Além disso, os agentes do ICE também estão autorizados a usar máscaras para evitar serem reconhecidos por civis e terem dados pessoais expostos.

A agenda linha-dura de Trump em relação à imigração foi um tema de campanha potente que o ajudou a vencer as eleições de 2024. Sob o presidente Donald Trump, o número de pessoas detidas pelo ICE chegou a cerca de 68 mil este mês, um aumento de cerca de 75% desde que ele assumiu o cargo no ano passado.