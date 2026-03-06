Foram abertas nesta sexta-feira (6) as inscrições para as mostras competitivas do Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff, na sigla em inglês para Brasília International Film Festival). Realizado de 29 de abril a 3 de maio de 2026, no Cine Brasília, na capital federal,

Podem participar longas-metragens concluídos em 2025 e 2026, dirigidos por cineastas que estejam até em seu terceiro filme, incluído o que for indicar. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do festival ou pela plataforma FilmFreeway até o dia 20 de março.

A programação terá duas competições principais: a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, com cinco filmes selecionados pela curadoria, e o Biff Junior, voltado ao público jovem, com três produções.

Além das exibições, o festival terá debates e encontros entre profissionais do audiovisual. Um dos destaques da edição de 2026 será a homenagem à produtora Gullane, responsável por filmes e séries reconhecidos no Brasil e no exterior.

Fundada em 1996 pelos irmãos Caio Gullane e Fabiano Gullane, a produtora soma 58 longas-metragens e 53 séries para televisão e plataformas de streaming.



