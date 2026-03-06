SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem de 17 anos acusado pelo estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana se entregou hoje no Rio de Janeiro.

O adolescente se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde de hoje. Ele era o único foragido de todos os apontados pela polícia no crime.

Para a Polícia Civil, o adolescente foi o mentor do crime, convencendo a jovem a ir até o local do estupro. Além dele, outros quatro adultos teriam participado do ato em 31 de janeiro deste ano.

A internação do jovem foi decretada pela Vara de Infância e Juventude da Capital ontem. A captura foi decidida após o MPRJ mudar de posicionamento - antes, o órgão entendia que não havia necessidade para apreensão do adolescente.