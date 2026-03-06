RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta sexta-feira (6) o adolescente de 17 anos acusado de participação no estupro coletivo a uma adolescente da mesma idade em janeiro, no bairro de Copacabana, zona sul carioca.

O adolescente se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde. O mandado de internação tinha sido expedido na tarde desta quinta (5) pelo Tribunal de Justiça fluminense.

Com a apreensão do adolescente, todos os cinco acusados de envolvimento no crime estão presos. Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho foram presos na terça (3). Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Allegretti se entregaram na quarta (4). Bruno Felipe também se entregou na delegacia de Belford Roxo.

Os acusados maiores de idade responderão pelo crime de estupro, e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime. A defesa de Vitor Hugo e João Gabriel se manifestaram publicamente sustentando a inocência dos réus. Os demais representantes não foram localizados pela reportagem.