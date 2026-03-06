SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (6) o personal trainer Eduardo Werneck Stevens, 31, que teve 80% do corpo queimado após uma explosão seguida de incêndio no apartamento em que morava, em Foz do Iguaçu (PR), em 26 de fevereiro.

A morte foi comunicada por meio do Instagram do estúdio de atendimento para treinos do qual ele era dono. "Um homem admirável, profissional dedicado e alguém muito querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Edu lutou com coragem e deixou uma marca especial na vida de muitas pessoas. Nos unimos em oração e solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor."

Eduardo estava no imóvel junto com a namorada, que não se feriu. O acidente ocorreu por volta de 0h20.

Namorada cozinhava junto com ele quando saiu para ir ao banheiro. Ela relatou ao Corpo de Bombeiros que o casal cozinhava quando a explosão aconteceu, no instante em que ela deixou o cômodo. A explosão deslocou portas e janelas e causou danos estruturais severos no ambiente.

Eduardo ficou em estado gravíssimo e lesões comprometeram funcionamento de órgãos, como os rins. O personal foi intubado e passou por hidratação intensiva para controlar a inflamação e a perda de líquidos.

Condomínio foi entregue em abril de 2024. A administração disse que o sistema de gás encanado e os laudos de instalação estão em dia. O UOL questionou a Polícia Civil do estado sobre os laudos das investigações e aguarda retorno.

Amigos e clientes lamentaram morte. Na postagem do estúdio, Eduardo foi descrito como "um cara incrível e querido". "Não à toa era tão querido por tantos", escreveu uma pessoa. "Que perda irreparável. Mesmo sem entender, que possamos não perder a fé. Com certeza sua memória e seu legado permanecerá", disse outra. "Que Deus te receba de braços abertos. Um profissional incrível! Que Deus console e ampare a família nesse momento", afirmou uma mulher.