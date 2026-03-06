SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apura a presença de possível artefato explosivo em um avião da companhia aérea Gol em um voo que partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Fernando de Noronha (PE).

Avião foi desviado e pousou no Recife na tarde de hoje. Em nota, a PF esclareceu que foi acionada hoje pela empresa aérea para investigar o caso. "Foram adotados todos os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência".

Equipes especializadas da PF realizaram inspeção de passageiros, bagagens e da aeronave. A polícia esclareceu que não foram identificados, até o momento, quaisquer riscos ou irregularidades. "As investigações prosseguem para apurar a autoria do comunicado relacionado à presença de possível artefato explosivo", segundo a PF.

A Aena, concessionária do aeroporto, informou que a aeronave solicitou um pouso não programado na tarde de hoje. "As equipes de emergência e a Polícia Federal foram acionadas para acompanhar a aterrisagem, que transcorreu normalmente", afirmou. Todos os passageiros desembarcaram em segurança.

O UOL procurou a Gol para mais informações, mas não houve retorno.