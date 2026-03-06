RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (6), provocou alagamentos em diversos bairros da cidade, deixou moradores ilhados e levou à suspensão das aulas na rede municipal.

Segundo a Defesa Civil estadual, o município registrou o maior volume de chuva do estado na noite de quinta (5) e a madrugada desta sexta. Foram cerca de 150 milímetros no período. O acumulado se aproxima do total esperado para todo o mês de março, cuja média histórica é de 163 mm, de acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

O transbordamento do rio Piagui provocou alagamentos em áreas do bairro Pilões e levou à retirada de dez moradores de suas casas. As famílias foram encaminhadas a um abrigo provisório montado na escola municipal André Freire.

A prefeitura disse que instalou um comitê de emergência para acompanhar a situação e coordenar ações entre as secretarias municipais

Imagens divulgadas pelo município mostram ruas tomadas pela água em diferentes pontos da cidade. Dois carros ficaram praticamente submersos na avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Pedregulho. Também houve registros de alagamentos em vias dos bairros Jardim Coelho Neto, Campo do Galvão e na região da ponte Cabo Chicão, no bairro Beira Rio.

A Defesa Civil orientou os moradores a evitarem circulação nos bairros Jardim Rony, Parque das Árvores e Parque São Francisco, onde o nível da água permanece mais elevado.

As chuvas também afetaram o abastecimento de água na cidade. A Saeg (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informou que o aumento do nível do ribeirão Guaratinguetá inundou a casa de bombas da estação de tratamento de água, submergindo equipamentos e obrigando a interrupção temporária do sistema.

Com isso, o fornecimento foi interrompido em grande parte do município, com exceção das regiões atendidas por poços. Segundo a companhia, equipes trabalham na avaliação dos danos e na recuperação da estrutura, e a expectativa é que o abastecimento comece a ser normalizado a partir deste sábado (7).

O temporal também prejudicou a circulação do transporte coletivo. Linhas que atendem bairros como Pingo de Ouro, Parque São Francisco, Santa Luzia e Pedrinhas tiveram horários afetados por pontos de alagamento nas vias.

Como medida preventiva, a prefeitura suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal nesta sexta-feira. O Cemaden também emitiu alerta para risco de deslizamentos de terra na cidade.

A administração municipal informou ainda que abriu três pontos de arrecadação para receber doações destinadas às famílias afetadas pelas enchentes.