SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Auoridades canadensens confirmaram que um corpo encontrado em abril de 2024 em uma área de mata em Coaticook, na província de Quebec, é da brasileira Letícia Alves de Oliveira. A informação foi divulgada pela ONG Unidentified Human Remains Canadá.

De acordo com a organização, o corpo foi encontrado por caçadores em 24 de abril de 2024, em uma galeria pluvial em uma região de floresta. A polícia suspeita que a brasileira tenha morrido por hipotermia. Letícia estava vestida com roupas de frio, e durante o inverno as temperaturas na região costumam ficar abaixo de zero. As circunstâncias exatas da morte ainda são investigadas. Ela tinha 36 anos e era natural de Goiânia.

O consulado-geral do Brasil em Montreal disse que foi notificado pelas autoridades locais sobre a identificação do corpo. Segundo a representação diplomática, os restos mortais foram encontrados sem sinais de violência em uma área florestal próxima à localidade de Coaticook.

O consulado afirmou ainda que segue acompanhando o caso, prestando apoio à família e mantendo contato com as autoridades de Quebec para as providências necessárias.

Segundo familiares, as últimas notícias dadas por Letícia foram em dezembro de 2023. Em uma mensagem divulgada pela ONG, o irmão da brasileira afirmou que ela parou de responder à família no fim daquele ano. Em janeiro de 2024, todas as redes sociais dela foram apagadas. A família passou então a tratá-la como desaparecida.

Antes disso, Letícia morava em Boston, nos Estados Unidos, onde atuava como missionária. Ela deixou uma filha. O desaparecimento gerou preocupação entre familiares e amigos.

Letícia havia interrompido o doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) durante a pandemia para se dedicar à igreja. Ela era formada em química pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e tinha mestrado em ciências pelo ITA. Foi em Boston que ela fez o último contato com a família.

No início de 2024, ela chegou a ser detida pela polícia de imigração dos Estados Unidos. Durante esse período, foi coletada uma amostra de DNA. Esse material foi sendo fundamental para que a polícia de Quebec confirmasse a identidade do corpo encontrado no Canadá.

O desaparecimento da brasileira passou a ser investigado no fim de 2023. O caso chegou a ser registrado no Grupo de Investigação de Desaparecidos de Goiânia. Após a identificação do corpo, autoridades canadenses informaram a família sobre a morte.