SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas da tarde desta sexta-feira (6) atingiram diversos pontos da região metropolitana da capital paulista e causaram transtornos. As áreas mais afetadas foram os municípios de Guarulhos e São Caetano do Sul e as zonas leste e sul da cidade de São Paulo, que apareceram em múltiplos alertas da Defesa Civil.

Em Guarulhos, a Câmara Municipal foi alagada devido às enchentes no município. De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, os níveis de água se elevaram rapidamente, alagando espaços de trabalho do local.

De acordo com dados divulgados pela prefeitura, os regiões mais afetadas foram o centro (83 mm), o Jardim Santa Francisca (80 mm), a Vila Any (50,3 mm), Jardim Rosa de França (41,7 mm), Jardim Bom Clima (28,2mm) e Cumbica (11,8 mm).

"A Prefeitura de Guarulhos já mobilizou uma força tarefa com as equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) que estão nas ruas para fazer o trabalho de limpeza. Segundo a Defesa Civil do Município não houve vítimas.", declarou a gestão municipal.

O Corpo de Bombeiros do estado relatou quatro chamadas para quedas de árvores e 17 chamadas relacionadas a enchentes, além de uma chamada sobre desabamento na região metropolitana no período entre 12h e 17h.

A rede elétrica também foi afetada pelo temporal. De acordo com a Enel, às 17h35, mais de 35 mil clientes estavam sem energia.

As principais vias de São Paulo também foram afetadas pela chuva. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo), a marginal Tietê ficou parcialmente alagada entre 13h e 15h. Outras vias como as avenidas Interlagos e Santo Amaro também ficaram alagadas.

No início da noite, o CGE informava que apenas a avenida Jules Rimet na zona oeste seguia intransitável.