SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A humorista brasileira Fernanda Arantes afirmou ter ido alvo de xenofobia durante um atendimento da companhia aérea Lufthansa no aeroporto de Berlim, na Alemanha.O episódio teria ocorrido na terça-feira (3), quando ela tentava embarcar para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Procurada na tarde desta sexta-feira (6), a companhia aérea não respondeu sobre o caso.

Segundo Fernanda, o problema começou quando ela tentou pagar por uma mala extra no aeroporto. A humorista disse que precisava despachar equipamentos usados em seus shows e não conseguiu concluir a compra da bagagem adicional pela internet antes do embarque.

Ela afirmou que chegou ao aeroporto com duas horas de antecedência e procurou ajuda no balcão da companhia para resolver a situação. Segundo Fernanda, foi nesse momento que começaram os problemas. "Desde o início o tratamento já foi desrespeitoso. Eu estava em outra fila quando fui chamada por esta funcionária que fazia o atendimento da primeira classe", disse.

De acordo com a humorista, ela tentou explicar a situação em alemão, mas teve dificuldade para continuar na língua e pediu para falar em inglês. "Nesse momento, grosseiramente, ela exigiu que eu continuasse em alemão", afirmou.

Fernanda disse que a postura da funcionária teria se tornado ainda mais dura depois que a atendente viu seu passaporte brasileiro. "Ela ficou ainda mais rude e de forma agressiva ela determinou que eu voltasse para o meu lugar", disse. "Foi nesse contexto que o tratamento passou a me soar discriminatório."

Ela afirmou que, na sequência, pediu para falar com um supervisor e solicitou a identificação da funcionária envolvida no atendimento. Segundo a humorista, a companhia não informou o nome nem da atendente e nem do supervisor que a atendeu. A artista afirmou ainda que pediu que as imagens das câmeras de segurança do local fossem preservadas.

Após o episódio, a humorista contou que procurou a polícia alemã para registrar a ocorrência. Ela disse que foi orientada a procurar a delegacia que funciona dentro do aeroporto de Berlim, mas não conseguiu formalizar a denúncia porque precisava embarcar para não perder o voo de volta ao Brasil.

A artista afirmou ainda que recebeu um contato inicial da companhia aérea após relatar o ocorrido. Segundo ela, a empresa ofereceu uma compensação financeira para encerrar o caso mediante assinatura de um acordo extrajudicial. A Lufthansa também disse a ela que faria uma apuração interna sobre o ocorrido.

Fernanda disse que recusou a proposta. "Não aceitei e solicitei a preservação das imagens das câmeras do local, bem como um retorno sobre a investigação mencionada pela própria companhia", afirmou.

A humorista disse ainda que decidiu falar publicamente sobre o episódio por se sentir vulnerável no momento do atendimento. "Vivendo na Europa e viajando com frequência por conta do meu trabalho, já presenciei situações em que pessoas de outras nacionalidades passam por constrangimentos ou comentários inadequados. Me senti muito fragilizada e vulnerável naquele momento."