SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido à aproximação de uma frente fria do litoral paulista, este sábado (7) tem previsão de tempo fechado e pancadas isoladas de chuva em toda a região metropolitana de São Paulo e em vários outros pontos do estado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da capital, há possibilidade de chuva rápida e isolada logo de madrugada. A manhã deve ser com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

Entre o meio da tarde e o início da noite, a previsão é de chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte, com potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos de pequenos rios e córregos.

O instituto prevê que a temperatura deve variar da mínima de 20°C à máxima de 27°C.

Além da Grande São Paulo, a Climatempo informa que há risco de temporais na Baixada Santista, no litoral norte, no Vale do Paraíba, na serra da Mantiqueira e nas áreas de cidades como Campinas, Sorocaba, Piracicaba, São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas, com previsão de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Nos outros estados da região Sudeste, a previsão também é de muita chuva neste sábado. Tanto que o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um boletim considerando alta a possibilidade de ocorrência de inundação gradual na região de Montes Claros (MG), devido à possibilidade de elevação ou continuidade dos níveis elevados do rio São Francisco e seus afluentes, em decorrência dos acumulados dos últimos dias, das condições de saturação do solo e ainda devido à previsão de chuva para os próximos dias.

Outros locais com alto risco de ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações neste sábado é nas regiões de Belo Horizonte e Juiz de Fora, devido à possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

O Cemaden alerta ainda que há previsão é de enchentes em Guanambi, na divisa de Bahia e Minas, também devido à elevação das águas do rio São Francisco e seus afluentes.

Na região Sul, o Inmet emitiu dois alertas laranjas, de perigo. Na parte continental, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo, que eleva o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O outro alerta é para ventos costeiros na faixa de Itanhaém, em São Paulo, até o Arroio Chuí, no extremo do Rio Grande do Sul. Este aviso é válido até a manhã de segunda-feira (9).