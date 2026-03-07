SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo prendeu na tarde desta sexta-feira (6) na capital paulista um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo a condomínios. Ele foi detido na rua Cipriano Barata, região do Ipiranga, na zona sul.

Segundo a corporação, a prisão dele se deu durante um chamado para uma ocorrência de roubo a condomínio. Eram três indivíduos que, segundo testemunhas, haviam fugido --um dos quais com um veículo Honda City preto.

A PM encontrou um automóvel semelhante durante patrulhamento na região. O condutor desobedeceu a uma ordem de parada, de acordo com a polícia, e fugiu pela contramão.

Ele acabou batendo o carro e ainda tentou fugir a pé, disse a PM, que deteve o homem pouco depois. Ele confessou o crime, segundo a polícia. O veículo usado por ele havia sido roubado em 20 de fevereiro e estava com placas adulteradas.

De acordo com a corporação, o rapaz admitiu ter participado de um furto em Moema em local de onde foram subtraídos cerca de R$ 500 mil em dinheiro e joias.