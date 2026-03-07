RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares resgataram na noite desta sexta-feira (06), na BR-040, altura de Ribeirão das Neves (MG), uma idosa de 70 anos e um homem de 27 que estavam presos no porta-malas de um carro após terem sido sequestrados em São Pedro da Aldeia (RJ).

Vítimas ficaram cerca de 12 horas como reféns. Segundo a PM de Minas Gerais, a idosa e um inquilino que estava com ela foram abordados por um jovem de 18 anos e outro de 16 em duas motos por volta de 9h30 de ontem, na cidade da Região dos Lagos fluminense.

Os dois foram colocados dentro do porta-malas do carro da idosa, um Toyota Corolla Cross vermelho. Eles foram cobertos com um edredom e os suspeitos rodaram com o carro com som alto para que gritos não pudessem ser ouvidos.

Vítimas relataram ter ficado sem água e sofrido ameaças de morte. Durante o trajeto até Minas Gerais, os suspeitos também fizeram chamadas de vídeo para a filha da idosa dizendo que a matariam se a polícia fosse acionada.

Idosa foi obrigada a fornecer senhas bancárias do celular para transferir dinheiro para os suspeitos. Cerca de R$ 700 em espécie também foram roubados.

Resgate ocorreu em posto de gasolina. Por volta das 21h de ontem, policiais militares desconfiaram dos jovens e fizeram a abordagem, no bairro San Marino.

Idosa desmaiou logo após ser libertada. Segundo a PM, a vítima, que é diabética, estava desnorteada e o rapaz que estava com ela, em estado de choque.

O jovem de 18 anos recebeu voz de prisão pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tortura, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O rapaz de 16 anos responderá por atos infracionais análogos aos três primeiros crimes.

Os policiais apreenderam no carro um revólver com seis munições, quatro aparelhos celulares e o dinheiro roubado. Segundo a PM, o jovem de 18 anos confessou que cometeu o crime para pagar dívidas com traficantes no Rio de Janeiro, após ter sido expulso de sua comunidade por roubos de moto.